Diego Vázquez y su sarcasmo: “Me encanta Tocoa, me encanta la cancha”

Diego Vázquez ya cambió el chip en su equipo y espera que puedan seguir en el primer lugar del torneo pero primero deben sacar la victoria en Tocoa, una cancha que generalmente se les ha complicado aunque ya saben lo que es ganar ahí.

“Hay que tratar de hacer un buen partido en Tocoa, tenemos el último recuerdo positivo y vamos a tratar de traer ese recuerdo para al menos en la previa motivarnos y sacar un buen resultado. Es una cancha que está así de la manera que los hemos enfrentando siempre, la última vez estuvimos de manera positiva”.

Al argentino se le notó un poco de sarcamo en la siguiente expresión y es que el estratega mencionó que le encanta la cancha del Francisco Martínez. “Vamos a decir que me encanta Tocoa, me encanta la cancha, me gusta el viaje, me gusta todo y vamos a hacer un buen partido”.

Sin quitar el dedo del rengló, Vázquez dio detalles sobre el rival y su forma de jugar en el recinto tocoeño, además adelanta la forma en cómo saldrán jugando.

“Es una cancha donde es muy importante ganar la segunda pelota, hay que estar muy atentos porque es un equipo que hacer valer su localía y gana muchos rebotes porque conoce su estadio, esperamos el Motagua de siempre; agresivo cuando no tiene la pelota y con buen trato de la misma. A Real Sociedad lo conocemos bastante y lo tenemos en el panorama, vamos a hacer el mejor partido que podamos”, concluyó.