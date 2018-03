Vargas: "Los árbitros no son malos, pero a veces tienen predisposición"

En el campamento de Marathón se vive un momento de tranquilidad. Los verdes suman tres victorias consecutivas que los han catapultado al tercer lugar de la tabla de posiciones. Sin embargo, el timonel Héctor Vargas no se confía.

El argentino ya tiene la mirada puesta en el duelo ante la UPN, el rival del domingo: “Ya estamos pensando en un rival complicado, que tiene sus cosas y hay buscar puntos que nos permitan estar en los primeros lugares”.

Pese a que la estadística favorecen al Monstruo ante los estudiosos, considera que no hay ventaja en eso: “Son diferentes los momentos y distintos partidos. Hay que jugarlo, sigue siendo un rival difícil. Nosotros venimos bien, tres triunfos consecutivos”.

Sobre la racha que ha tomado su equipo dice: “Venimos siendo el equipo más goleador del campeonato, pero realmente tenemos mucho gol en contra y hay que tratar de corregir”, manifestó.

Pese a que el partido se disputará a las 1:30pm, afirmó que su equipo no cambiará: “La propuesta será igual, creo que el horario no es común, pero nosotros estamos acostumbrados al calor. Vamos a tratar de proponer como lo hemos hecho en Yankel”.

ASÍ HABLÓ DE LOS ÁRBITROS

Los árbitros Héctor Rodríguez y Óscar Moncada estuvieron en los partidos Tauro vs. Dallas y América vs. Saprissa, respectivamente. Salieron bien librado y a Vargas le preguntaron que opinaba. “Yo tengo una opinión particular, que no son malos árbitros, pero a veces tienen una predisposición mala, que es una cosa diferente”, comenzó.

Y añadió sobre el tema y le mandó un mensaje a un árbitro en específico: “Sigo pensando que hay mucha falencia y muchas cosas por corregir. No había visto dirigir tan mal en una final como lo hizo Saíd Martínez en el Motagua vs. Real España”.

Reiteró que: “no son malos, a veces van con mala predisposición. Héctor Rodríguez ha corregido bastante eso. Creo que Melvin Matamoros les saca ventaja a todos. Si se ponen a la altura de Matamoros(los demás), puede mejorar mucho el arbitraje”.

Agregó: “Son varios van predispuestos con un equipo a que no le van a cobrar lo que corresponde por un proble