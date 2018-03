El lamento de Carlos Retrepo: "No es bueno perder, queríamos seguir"

Luego de quedar eliminado a manos del Red Bulls, Carlos Restrepo hizo el balance del tropiezo merengue en la Liga de Campeones de la Concacaf. El técnico de Olimpia llegó este mediodía al país junto al plantel albo e hizo las valoraciones de la derrota en New Jersey.



¿Qué opinión saca de la eliminación en Champions?

La verdad que nosotros sentimos que hicimos un esfuerzo en el primer partido creo el primer tiempo lo regalamos porque lo disputamos mucho y lo disputamos en un espacio aéreo que no era lo que nosotros habíamos presupuestado. Luego reaccionamos un poco y, a pesar de no estar en nuestro campo, se logra un 1-1 con el cual viajamos con mucha ilusión al segundo partido. Creo que los muchachos intentaron, se entregaron, hubo actitud, pero también creo que en momentos en donde tuvimos que haber concretado y poner el partido más hacia el lado nuestro no lo hicimos.



De haber andado fino, hubiera sido otra cosa, ¿no?

Sí, porque nosotros nos acercamos y a veces estos partidos no te dan opciones y tuvimos una muy clara que

lastimosamente no se pudo concretar y después casi que al poco tiempo recibimos el gol, entonces me parece que el equipo pudo haber hecho más, pudo haber conseguido más, pero el fútbol no es eso, si que la realidad es ser efectivo, que la oportunidad que tenés lograrla marcar y de esa manera intentar pelear el partido, pero no se nos dio así.



Carlos Restrepo en su llegada al aeropueto Toncontín.



¿Hasta dónde se considera responsable de la eliminación?

Ah no, no, es que cuando se da un resultado, si vos te sacás sos irresponsable porque nosotros somos los capitanes de esto, somos los líderes y nosotros realmente intentamos con los jugadores plantear. Muchas veces son ellos los que resuelven adentro y otras veces son decisiones nuestras afuera.



¿Esto le mete presión a Carlos Restrepo por la inconformidad de los aficionados?

La lucha es bregar a estar en esta final y pelear el título del país. Yo creo que esa es la obligación que tenemos ahora y que tengo yo lógicamente como técnico.



Ahora toca Juticalpa...

Vamos a pensarlo bien porque venimos de un viaje muy complicado y ahorita hay que analizar bien la nómina para mañana estar con todo el grupo y decidir quiénes van a estar en el partido.



¿Viene con alguna duda?

Venimos planificando, pero lo que pasa es que nosotros tenemos que revisar en el segundo día después del descanso de los muchachos y mirar los números cómo nos dan.



¿Cómo vienen en lo anímico?

Pues hombre, no es bueno perder. Queríamos seguir, sentíamos que teníamos con qué hacerlo, pero muchas veces hay que voltear la página y sobre todo que estos equipos tienen responsabilidad con la liga y hay que pelear esa liga.



Con el desgaste, no sería extraño que los sorprenda Juticalpa...

Pues todos los equipos, cuando ven que pueden tomar un ventajita de acuerdo a las nóminas y demás, lo intentan hacer, pero nosotros ya fuimos a choluteca con un grupo alterno y ganamos. Pero igual vamos a pensarla bien y a tratar de sacar el grupo el domingo que nos dé los tres puntos y sigamos firmes arriba en Liga.





¿Están quedando a deber los delanteros?

Lo que pasa es que esto a veces, sobre todo en los goleadores, es de rachas y es de momentos. Yo siento que allí tenemos tres hombres muy importantes (Costly, Diego y Rony) y vamos a esperar que se vayan destapando, que nos vayan regalando goles, que sean importantes para la campaña.



¿Cómo miró el desempeño de Nicolás del Grecco?

Cumplió, fue un partido intenso en el que ellos estaban en condición de local en un campo amplio. Me parece que el balance es bueno, es positivo para ser su primer partido internacional con el equipo.



¿Cómo valora el rendimiento de los refuerzos hasta ahora?

Yo creo que ellos han tenido una entrega, un buen trabajo, muchas veces la estadística pesa un poco, pero queremos que ellos estén tranquilos porque yo creo que de un momento a otro lo que es Diego Reyes, lo que es Rony Martínez son jugadores que van ir dando mucho más y seguro nos van a aportar goles. Y en el tema de Del Grecco pienso que se está acomodando; Jaime sí por su molestia y su lesión, pero en estos momentos viene entrenando y vamos a ver si lo vamos teniendo en cuenta ya también.



Muchos esperan que el refuerzo de Olimpia pese más, ¿siente que han pesado lo suficiente?

Pues haber... lo que pasa es que a veces los acomodos de todos los jugadores son diferentes. Diego Reyes y Rony Martínez para el medio nacional son muy buenos jugadores y nosotros los tenemos lógicamente dentro de esa idea. Que de pronto se vayan habituar rápido o no, allí es donde está la situación, pero tenemos la fe de que ellos se van a acondicionar y que en un momento nos van a dar su efectividad.

¿No cree que jugadores como Luis Ovalle deben pesar más?

A mí me parece que ha cumplido bien, que en una posición difícil como esa creo que nos ha dado cosas buenas; Del Grecco va lentamente y apenas tuvo su segundo juego, me parece que también tiene condiciones para triunfar acá. Y yo creo que al final de liga podemos hacer un balance de los muchachos.