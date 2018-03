Rony sobre Diego Reyes: "Yo siempre hablo con él y se sintió cabizbajo"

Rony Martínez por muchos años ha compartido con Diego Reyes una larga amistad dentro y fuera de las canchas y ante esta situación que su amigo es criticado por la falla en el partido ante el Red Bulls, Martinez sale al paso en defensa de su compañero.

"Él la quería meter, pero no la pudo concretar. Lastimosamente ahí nos metíamos a pelear, pero esto así es y hay que seguir trabajando", dijo Rony Martínez.

Como delantero que es, Martínez considera que los delantero no quieren errar ninguna oportunidad que les queda en los partidos. "Siempre llegan las oportunidades uno las quiere anotar y no se dan. Él quiso definir y no pudo. Hay que apoyarlo".

Además confesó como se sintió Diego Reyes después de quedar eliminados de la Concachampions.

"Yo siempre hablo con él y se sintió cabizbajo. La verdad que ese balón le llegó de imprevisto, no la esperaba. Si él hubiera estado con más claridad al esperar el balón si, pero le llegó de una. Él no la quiso fallar, quiso meterla para bien del equipo, pero no se concretó".

Diego en su llegada al aeropuerto tras partido ante el Red Bulls. Foto: Ronal Aceituno.

Te puede interesar: El lamento de Carlos Restrepo tras quedar eliminado ante el Red Bulls

Y agregó. "Le dije que esto es así, que el no la quería fallar y hay que tratar de apoyarlo. Se la clase de jugador que es, es bueno. Esto no es culpa de él, nosotros tuvimos las oportunidades, no las concretamos y a nosotros si nos anotaron".

En cuanto al tema de la eliminación de este torneo. "No se pudo seguir escalando, luchamos hasta el final, pero lastimosamente el fútbol así es y si nosotros no hacemos, a nosotros no hacen y eso nos costó el partido. Esto es de levantar cabeza y seguir trabajando".

"Tuvimos bastantes oportunidades de hacer goles, pero lastimosamente no se concretaron. Eso nos costó, pero hay que levantarnos, ya que el domingo tenemos partido", finalizó.