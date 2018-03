Limber Pérez: "Johnny Palacios le está haciendo daño al Olimpia"  

El exfutbolista hondureño y ahora periodista deportivo, Limber Omar Pérez estuvo como protagonista en el programa de DIEZ TV en donde analizó la eliminación de los Merengues de la Conchampions ante el Red Bulls, adjundicándole la culpa al defensor Johnny Palacios.

"El Olimpia se equivoca porque los jugadores quería a hacer una de más. A mí me parece que si hay un jugador que le está siendo daño al Olimpia es -quizá suene drástico- pero es Johnny Palacios. Se equivocó en el primer gol, muy infantil", inició comentando.

Y continuó: "Siento que salió muy apresurado. Un jugador que ha estado en un Mundial y que ha estado en varios partidos internacionales no se puede regalar de la manera tan vulgar e infantil como lo hizo él. No agarró absolutamente nada. El villano no es Diego Reyes. Olimpia pierde porque Palacios se equivocó".

Días antes del choque entre ambos clubes, Limber le había dado su voto a los Albos para clasificar a la siguiente ronda. Sin embargo, el cuadro hondureño no hizo su tarea y terminó cayendo 3-1 en el marcador gobal.

Finalemente en palabras de Pérez "tanto Motagua y Olimpia no van a clasificar a la siguiente fase de la Concachampions mientras no contraten e inviertan en buenos jugadores".