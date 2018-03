Carlos Prono: "Restrepo todavía no le encuentra vuelta al Olimpia"  

Carlos Prono

Olimpia mejoró en relación al primer partido, ya Donis Escober no mandó pelotas divididas y salía ya con Gerson Rodas. Pero creo que al equipo le falta un poco más de jerarquía en algunos jugadores para este tipo de competencias.



Es lamentable también tener que jugar dos partidos en calidad de visitante, hay que olvidarse de la parte económica, sino la ventaja al rival. Pero el Olimpia debe de mejorar algunos aspectos técnicos y tácticos. Todavía a pesar que lleva casi un tiempo considerable el señor Restrepo, no le encuentra la vuelta al equipo, se quedó corto con las contrataciones.

Con el desempeño de los extranjeros me gustó Nicolás Del Grecco, no así Ovalle y a Córdoba ni lo hemos visto jugar. Cuando se traen extranjeros es para este tipo de competencias y el único que jugó todos los partidos fue Luis Ovalle y tampoco lo hizo bien. Me parece que el equipo no se armó bien para un competencia como esta.

Ovalle mientras hacía su arribo al aeropuerto Toncontín tras partido ante el Red Bulls.



Para el torneo local, Olimpia está ahí un paso abajo del Motagua y con esto le puede ajustar para el torneo doméstico, pero en el ámbito internacional los refuerzos eran para eso y la ecuación ahí ya viene mal.



Ojalá que al Olimpia le ajuste para llegar a una final, ya que las últimas tres las tuvo que ver desde afuera y si no lo hace esta vez, sería otro fracaso más.



Cuando vino Diego Reyes y Rony Martínez al Olimpia dije que eran buenas alternativas para el equipo y lo sigo sosteniendo, pero no son soluciones. Por eso digo que en el armado de el equipo Carlos Restrepo falló, ya que si se te fue Alex López y Bayron Méndez en el armado tenías que traer un volante con esas características y no sé porqué no viajó Salas y Canales”.