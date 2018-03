María Argueta: "Me dijeron que me daban 30 mil lempiras por una noche”

María Argueta es una fabulosa chica que rompió los parámetros con su belleza, presencia y buen humor representando a varias marcas nacionales e internacionales durante su etapa como edecán. Sin embargo, cuando la oriunda de Siguatepeque estaba en la cúspide intentaron dañarle su imagen, razón por la cual cambió esa vida de fantasía por su carrera como profesional.

Hoy se encuentra en otra etapa de su vida. Recuerda con decoro lo que vivió, y aconseja a las chicas que quieren seguir sus pasos. ¡Comencemos!

LA ENTREVISTA:



María, durante tu etapa de edecán eras de las chicas más deseadas ¿Qué pasó?

Ja, ja, ja esa María pasó a otra etapa. Desaparecí un poco del modelaje y de representar marcas. Cuando terminé la universidad busqué dedicarme a algo de acuerdo a mi carrera. Al final el modelaje te da fama, pasas momentos divertidos, pero no dura para toda la vida. De la noche a la mañana salen nuevas caras.



Pero tienes 25 años, estás muy joven y todavía luces radiante. Tampoco te vimos en algún Miss Honduras.

Sí. Fíjate que cuando intenté participar me criticaban mucho porque era demasiada caderona, solo fui a la primera reunión.

¿Qué pasó allí?

Recuerdo que el diseñador con el que me tocó tenía unos maquíes hermosos -yo le decía que quería usarlos- pero él me decía que no me iban a quedar. Creeme que yo hacía hasta lo imposible para que me entrara, me puse delgada pero después me acomplejé. Empecé a tomar Herbalife para volver a mi figura. Esa fue la anécdota.



Bonita etapa esa del modelaje... ¿Cómo la recuerdas?

Me encantó... esa es la etapa donde crees que todo va a ser eterno. Te sientes en las nubes por la fama. Te ganas tu dinero solo por sonreírle a la gente y por destacar ciertas marcas. Eran buenos tiempos.



María ¿hubo alguien que te ofreció plata por tener intimidad?

Hay muchos hombres que creen que con dinero lo pueden resolver todo. No creo que haya una modelo que se haya salvado de eso. Las redes son tan abiertas que hasta te salen políticos u otros empresarios. Por una mujer que haya aceptado después creen que todas somos iguales.



Estamos claros en que tú ya estás en otra etapa y hablar de ello espero que no te incomode ¿Cuánto dinero y qué cosas te ofrecieron?

Me dijeron que me daban 30 mil lempiras una noche, un carro y hasta un negocio a mi nombre. De mi parte solo me reía y hacía caso omiso, eso me costó varios insultos por eso desaparecí de las redes por más de cinco años.



A eso quería llegar ¿Cuál fue la razón?

Yo tenía unas fotos con Pepsi para un evento (estábamos dando degustaciones), pero una de esas imágenes mías apareció en una página de Prepagos de Tegucigalpa. Me sentí horrible, mi novio se molestó. Por eso y más me aparté del modelaje. Al final era claro que era una foto robada.

VER FOTOS: Todas las imágenes de la hermosa y sensual hondureña María Argueta



Poca simpatía con los futbolistas...

Ellos son jugadores en todos los aspectos. En realidad nos los puedo juzgar, pero tienen mucha fama. Siempre va a ver esa lucha por ver quién tiene la mujer más bonita.

MÁS DE LA SEXY MARÍA ARGUETA

Signo zodiacal:

Cáncer



Cantante favorito:

Marco Antonio Solís



Color predilecto:

Rojo

¿Algo que te derrita?

Las tiendas cuando hay vestidos



Su hombre ideal:

Es aquel que tiene ojos para una sola mujer, que la respete, tiene que ser barbudo.

Equipos:

Olimpia y Barcelona.

¡AL GRANO!

"Cuando un hombre quiere aprovecharse de una mujer ofrecen el cielo y la luna solo aprovecharse de uno. Por eso es que muchas terminan con mala reputación. Aconsejo que se valoren, yo prefiero tener un peso ahorrado que uno avergonzado”.

http://www.diez.hn/fotogalerias/1157274-499/fotos-preciosa-mar%C3%ADa-argueta-modelo-hondure%C3%B1a