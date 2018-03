Dónde ver, hora y nominados a las principales categorías de los premios Óscar

La edición 90 de los premios de la Academia se celebran este domingo (7:00PM) con "Las forma del agua" y "Tres anuncios por un crimen" encabezando la batalla por más estatuillas.

Pero más allá de las nominaciones, hay otros datos y cifras curiosas que llaman la atención.

Aquí algunas de ellos.

- Las mujeres también hacen películas -

Los más de 6.000 votantes de la Academia del cine de Estados Unidos se acordaron este año de que las mujeres también hacen películas.

Greta Gerwig, que hizo "Lady Bird", es la única mujer nominada en la categoría de dirección este año y la quinta en la historia de los Óscar.

Solo una ha ganado, Kathryn Bigelow, en 2010 por "Vivir al límite". Y desde entonces, en siete años, ninguna había sido nominada.

Rachel Morrison, por su parte, es la primera mujer en recibir una nominación a mejor dirección de fotografía, por "Mudbound".

- Kobe Bryant: ¿el MVP de los Óscar? -

La leyenda de la NBA Kobe Bryant, ganador de cinco títulos con los Lakers, fue nominado por su corto animado "Dear Basketball" hecho junto a Glen Keane y el compositor John Williams.

"¡¿Qué?! Esto va más allá del reino de la imaginación", tuiteó Bryant, de 39 años, luego del anuncio.

Hora y dónde ver la gala

Toda América Latina podrá ver los Premios Oscar 2018 en su idioma original y doblado al español por el canal TNT.

Colombia: 20:00 horas

Ecuador: 20:00 horas

Perú: 20:00 horas

Chile: 22:00 horas

Argentina: 22:00 horas

España: 02:00 horas (Cadena SER)

A continuación los nominados a las principales categorías de los premios Óscar, que se entregarán en una ceremonia el 4 de marzo en Hollywood.

MEJOR PELÍCULA

"La forma del agua"

"Tres anuncios por un crimen"

"Dunkerque"

"Llámame por tu nombre"

"Los archivos del Pentágono"

"¡Huye!"

"Las horas más oscuras"

"Lady Bird"

"El hilo fantasma"

MEJOR DIRECTOR

Guillermo del Toro, "La forma del agua"

Christopher Nolan, "Dunkerque"

Jordan Peele, "¡Huye!"

Greta Gerwig, "Lady Bird"

Paul Thomas Anderson, "El hilo fantasma"

MEJOR ACTRIZ

Sally Hawkins, "La forma del agua"

Frances McDormand, "Tres anuncios por un crimen"

Margot Robbie, "Yo, Tonya"

Saoirse Ronan, "Lady Bird"

Meryl Streep, "Los archivos del Pentágono"

MEJOR ACTOR

Timothee Chalamet, "Llámame por tu nombre"

Daniel Day-Lewis, "El hilo fantasma"

Gary Oldman, "Las horas más oscuras"

Daniel Kaluuya, "¡Huye!"

Denzel Washington, "Roman J. Israel, Esq."

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Mary J. Blige, "Mudbound: El color de la guerra"

Allison Janney, "Yo, Tonya"

Lesley Manville, "El hilo fantasma"

Laurie Metcalf, "Lady Bird"

Octavia Spencer, "La forma del agua"

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Willem Dafoe, "El Proyecto Florida"

Woody Harrelson, "Tres anuncios por un crimen"

Richard Jenkins, "La forma del agua"

Christopher Plummer, "Todo el dinero del mundo"

Sam Rockwell, "Tres anuncios por un crimen"

MEJOR PELÍCULA ANIMADA

"Coco"

"Un jefe en pañales"

"The Breadwinner"

"Ferdinand"

"Loving Vincent"

MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA

"Una mujer fantástica", Chile

"The Insult", Líbano

"Loveless", Rusia

"The Square", Suecia

"On Body and Soul", Hungría