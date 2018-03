Horacio Londoño: "Perdimos un partido totalmente injusto"

El colombiano Horacio Londoño afirmó tras caer 1-0 ante Real España, en su cuarta derrota consecutiva del torneo, que su equipo perdió injustamente ante los aurinegros. Dijo irse orgulloso de lo que vio de sus muchachos.

En su valoración inicial sobre el partido dijo: "Perdimos un partido totalmente injusto, tuvimos 14 oportunidades en todo el juego, Real España tuvo dos. Fuimos superiores de principio a fin, controlamos el juego al través de la pelota".

Negó que el Honduras esté en una crisis de confianza: "En la parte mental veo al equipo fuerte, si no estuviéramos así, aquí hubiésemos venido hacer el oso, pero me voy orgulloso de mi equipo, que fue superior a Real España en fase ofensiva y defensiva. El equipo mentalmente no está caído, está muy fuerte".

Al ser observado que es la cuarta derrota consecutiva: "No ha sido porque está débil mentalmente, ha sido por situaciones de juego ¿o lo vieron entregado hoy? Mi equipo no se entregó, quiero que seamos objetivos en ese sentido", sentenció.

¿A qué equipo ve descendido en este momento?, le consultaron: "no puedo entrar en ese juego. Yo hablo del presente, no del futuro ni del pasado, mientras el Honduras esté jugando así tenemos posibilidades de seguir sumando y salvar la categoría".