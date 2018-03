Carlos Restrepo "siente vergüenza" y pone a disposición su cargo en Olimpia

Carlos Restrepo, entrenador del Olimpia, vive un momento complicado en la institución despúes de la eliminación en Liga Campeones de Concacaf y ahora se suma una derrota 1-2 en casa frente al Juticalpa con el cual acaba el invicto en el torneo Clausura 2018.

Al final del partido, el colombiano aceptó que "ha sido el peor partido del Olimpia y estamos apenados, no podemos permitr que estas cosas cojan camino, es el primer juego que se pierde en el semestre y estamos en el puntaje de ir por la ilusión que se tiene", indicó en una improvisada conferencia de prensa donde puso a disposición su cargo para la directiva.

SOBRE EL PARTIDO EN GENERAL

"Siento vergüenza como técnico de no darle una alegría a ellos (afición) y de que el equipo no haya tenido una buena presentación y todos (futbolistas y cuerpo técnico) debemos estar no solo dolidos con nosotros mismos por la responsabilidad de estar en esta institución, sino con la afición que viene a vernos, hoy debemos ser justos y no hacerle señas a ellos (público) que han hecho grande a esta institución".

CRÍTICA A LOS JUGADORES

"Yo tomo decisiones, pero los jugadores también lo hacen dentro de la cancha, esto debe ser compartido, hoy todos debemeos sentir que no se hicieron las cosas como las que debe hacer Olimpia, debe existir la entrega, el deseo y la jerarquía y que la gente se vaya tranquila porque al menos nos entregamos".

Nos ha faltado liderazgo en momentos que donde no hay fútbol aparece el carácter, el líder en la cancha que a veces empuja y debe estar el pundonor y la disposición para ir por el resultado".





Carlos Restrepo cree que a su equipo le está faltando liderazgo en momentos en que los juegos se complican.







¿DARÁ UN PASO AL COSTADO?

"Esa disposición se la dejo a la directiva, no tengo problema en ese sentido, si ellos sienten que Carlos Restrepo no es el líder indicado para encaminar el proyecto de terminar el campeonato y buscar el título, que lo hagan- Yo no doy un paso al costado, sería irresponsable, mientras haga un trabajo, tenga convición y disposición no puedo dejar el equipo solo por un partido, pero que tengan disponibilidad de tomar cualquier decisión, acá está la institución por encima de todo".

¿POR QUÉ TANTA ROTACIÓN EN CASA JUEGO?

No pasa por tema de rotación, eso lo hacen todos los equipos hasta en Europa, nosotros hemos sido el que más ha jugado de Honduras en el último semestre, hoy perdemos el primer partido del campeonato, pero es que es la forma en que perdés, ahora vamos buscar regularidad porque ya no estamos en Concachampions, pero no puedo poner un jugador que está cargado de los audctores porque a la gente o a vos (el periodista) te gusta, hay que poner a alguien que el médico me diga está al 100%".



¿SON PAQUETES LOS EXTRANJEROS?

Haría una evaluación más adelante con más sesiones de entrenamiento y minutos jugados, podríamos ser más categóricos.