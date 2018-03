Ramón Maradiaga: "Yo no puedo venir simplemente a pasar el agua"

Ramón Maradiaga, técnico del Juticalpa le fue a jugar de tú a tú al Olimpia y se llevó los tres puntos, pero a pesar de eso ahora su meta está puesta en lograr meterse a los primeros lugares y soñar con la liguilla.



"Yo no puedo venir simplemente a pasar el agua, tal como se los dije una vez a los jugadores y la directiva, que yo no había visto jugar un partido completo al Juticalpa y sólo en los torneos anteriores, donde había apreciado el trabajo de algunos jugadores como: (Juan) Ocampo, Ovidio (Lanza) con la Selección, de ahí el resto desconocidos", indicó.



Sobre el cambio que ha tenido el equipo desde su llegada. "Los dos juegos que tuve a quemaropa con Real España y Marathón, simplemente fue un trabajo oral, donde expuse lo que pretendía, se cumplió técnicamente, pero después cargamos con dos derrotas, pero no puedo esperar de mis jugadores que estén cómodos, cuando yo siempre exijo que juguemos bien al fútbol y le demos un buen trato a la pelota".

Sus aspiraciones son muy claras con los canecheros. "A pesar que solo son dos meses los que voy a trabajar, esperemos que nos ajuste. Primero es que el equipo salga de esa incomoda posición y luego que nos permita ir escalando y si es posible meternos a la liguilla".



En lo que corresponde haberle ganado al Olimpia. "No es un golpe de autoridad, simplemente fue un partido, donde los jugadores en los tramos del partido mostraron esa personalidad que uno quiere para encarar una competencia. Al inicio de semana les hice una pregunta, ¿Dónde era más fácil jugar si en Jacaleapa o acá? y todo dijeron que la de Jacaleapa", finalizó diciendo.