Juego de veteranos en Santa Bárbara termina a los golpes

A puño limpio, así terminó el juego de veteranos entre Patepluma vs Robles en el estadio Argelio Sabillón de Santa Bárbara.

El partido de ida, el Robles de San Pedro Sula se impuso 1-0, pero en el de vuelta perdían 1-0 cuando el árbitro pitó un penal en su contra al minuto 40 y se desató el zafarrancho.

El arquero Felipe Pavón visiblemente molesto por la decisión la emprendió contra el árbitro Mario Paz, le dio un empujón y un puñetazo. Los ánimos se calderon y los jugadores de ambas escuadras se sumaron a la riña.

El penal no se pudo cobrar. El árbitro decidió no continuar el partido por no contar con las medidas de seguridad y se marchó del campo junto a sus asistentes.

El colegiado en el acta detalló que debido al relajo, no pudo identificar a los jugadores que iniciaron el pleito.

La Regional de Veteranos tomará en los próximos días una decisión para la reanudación del encuentro.