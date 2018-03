¡Motagua y sus cinco bajas para medirse a la UPN!

El Motagua, actual líder del Torneo Clausura-2018 sufrirá cinco bajas importantes para el duelo del miércoles ante la Upnfm por diferentes motivos.



Los futbolistas que estarán descartados por el cuerpo técnico de los Azules son: Félix Crisanto, Héctor Castellanos, Erick Andino por lesión, Rubilio Castillo por acumulación de tarjetas amarillas y Henry Figueroa por problemas personales.



"Definitivamente no podremos contar con ninguno de ellos, algunos de ellos no pudieron estar para el partido pasado y no podrán recuperarse para el miércoles ante la Upnfm y hasta para el duelo ante Real España están casi descartados", dijo Ninrod Medina asistente técnico del Motagua.

Por su parte el médico de las Águilas Jorge Pacheco confirmó lo que sufren cada uno de los jugadores que se encuentran lesionados hasta los momentos.

LA 'PERRA', BAJA POR MÁS DE TRES SEMANAS



"Héctor Castellanos tiene un desgarro muscular en su pierna izquierda por lo que estará de baja por tres semanas, Félix Crisanto tiene una contusión a nivel de su cuádriceps derecho y Erick Andino un problema en su rodilla pero no es tan grave", aseguró Pacheco.



El delantero Rubilio Castillo recibió en el duelo ante Real Sociedad su cuarta tarjeta amarilla y por ende se pierde el encuentro contra la Upnfm, pero estará Real España.



El defensor Henry Figueroa sigue sin entrenar con el resto de sus compañeros por problemas personales. "Es un asunto personal y el cuerpo técnico lo está respaldando al jugador", indicó Ninrod Medina.