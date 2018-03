El ''calentón'' de conductoras de DIEZ TV sobre la continuidad de Restrepo

Las conductoras de DIEZ TV, Jenny Fernández y Georgina Hernández subieron la temperatura en el programa de este lunes tras entrar en desacuerdo con el continuidad o no del timonel de Olimpia, Carlos Restrepo al mando del club.

La postura de Jenny fue clara al alegar que el técnico colombiano debe seguir su proceso pese a quedar eliminado de la Liga de Campeones de Concacaf; aún con el nivel mostrado en lo que va del Torneo Clausura 2018.

"A mí me parece que no está en la cuerda floja. Si algo tiene la directiva de Olimpia es que no toma decisiones en base a calenturas o resultados, al contrario mantiene procesos. De la mano de Rafael Ferrari creo que nos hemos dado cuenta que es un presidente que cree en procesos. Él le apuesta hoy Restrepo", inició comentando.

Carlos Restrepo mientras dirigía al Olimpia en la jornada 11 ante Juticalpa.

Y agrega: "Lo que más habría que criticarle son los extranjeros, a mí me parece que no son más que los jugadores que ya tenían como los que se fueron al Alajuelense (Luis Garrido, Roger Rojas, Alex López)".

En cambio Georgina tiene una opinión diferente, si Restrepo no mete al tetracampeón en la final, no debería seguir en el club ya que no entiende "qué proceso está llevando con sus variantes en las alineaciones" por lo que concluye en que "Carlos Restrepo no tiene la constancia ni el liderazgo que debe tener en un equipo tan grande como el Olimpia".

Aparte de quedar eliminados del torneo internacional, los Meregues perdieron el invicto en casa ante Juticalpa en la jornada 11, hecho que hizo explotar a la afición. Pese a ello se mantienen en los primeros tres lugares de la tabla de posiciones.