Ovalle se defiende de las criticas. "Tampoco vine como un salvador"

Luis Ovalle, lateral izquierdo del Olimpia, regresó a la convocatoria y emprendió el viaje a Tocoa, donde sabe que les espera una cancha no muy agradable para jugar al fútbol.

"Sabemos que la cancha no es muy buena, pero con la situación en la que estamos tememos que ir a todas la canchas a buscar resultados, ya que este es Olimpia y hay que ganar en todos lados", indicó.

En torno a las criticas que ha recibido el Olimpia por su pobre nivel de juego. "Por ahí no estoy de acuerdo con lo que dicen, ya que tenemos 11 partidos, solo hemos perdido dos y en lo futbolístico es un balance no tan malo como dicen, pero como este es Olimpia, no puede perder, ni jugar mal. Estas son cosas del fútbol y hay que sacar el equipo adelante".

Ver: TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA NACIONAL

Además asegura que el equipo hay jugadores de nivel. "Hay jugadores buenos, pero por ahí no se han encontrado. Nosotros veníamos de un golpe duro, ya que teníamos buenas aspiraciones de seguir en la Concachampions, pero el profe hizo algunos cambios para descansar algunos jugadores. Por ahí perdimos un partido jugando muy mal, pero siempre hay que poner el pecho".

Sobre los señalamientos que le han hecho por su supuesto comportamiento fuera de las canchas. "No tengo conocimiento de eso, yo soy un jugador profesional y en mis años de carrera no he tenido ningún tipo de problemas en ese aspecto. No sé de donde salieron esos rumores hacia mí, pero no tengo nada que decir sobre eso".

Y agregó que: "Creo que soy un ser humano como todos, claro que cuando perdemos se siente, estoy acostumbrado a ganar siempre. Incluso con mi esposa es la que me ve el día a día y como me siento cuando pierdo, que no tengo ganas ni de comer, pero son situaciones que en el fútbol hay que poner el pecho".

Ovalle fue muy directo y asegura que no vino como un salvador del equipo merengue. "Creo que he ido de menos a más, por ahí me han criticado un poco por mi bajo rendimiento, pero yo estoy bien y el profe sabe lo que he dado. Tampoco vine como un salvador, vine aportar mi grano de arena y creo que lo he dado".

Leer: LAS BAJAS CON LAS QUE OLIMPIA JUGARÁ EN TOCOA

"Siempre al extranjero le piden más que al nacional y eso es normal en todos lados, pero hablo de mi bajo rendimiento. Yo he tenido buen rendimiento, por ahí si en el partido ante el Red Bull hacemos los goles, todo sale bien, pero como hemos hecho los goles y perdemos, entonces por ahí se van con los extranjeros", comentó

En cuanto a los aspecto que le han afectado al equipo para no estar mejor en la liga. "No ha faltado el toque final, por ahí no ha costado hacer el gol, por ahí las canchas no nos ayudan un poco, pero no son excusa pare lo que queremos", finalizó.

HABLA EN PANAMÁ SOBRE EL TEMA DE LAS FIESTAS

Luego de unas declaraciones del periodista de HRN, Rafael Mairena que reproducen un Panamá donde el comunicador afirma que Ovalle no riende porque es "fiestero", el jugador se defendió de las acusaciones.

"Me he quedado sorprendido con lo que acabo de escuchar, quien me conoce sabe que soy un profesional, no hay tiempo para nada, nos la pasamos viajando y concentrados, con poco tiempo para estar con nuestra familia", sentenció Ovalle a "Somos La Sele".

Y sigue: "Hay que conocer que no nos ha ido bien, el equipo no se ha encontrad, ayer perdimos en casa, quedamos eliminados de la concachampions, el profe ha hecho rotaciones y Olimpia es un equipo muy grande, donde va tiene que ganar".

Finalmente explicó: "No he tenido problemas con el peso, el entrenamiento visible ha sido siempre importante en mi carrera, entreno de más en casa, sabiendo de lo que se viene".