Pamela Anderson revela la fantasía sexual que le cumplió el futbolista Adil Rami

Seguramente la pareja del momento la integran Pamela Anderson y el jugador Adil Rami. La actriz estadounidense ha dado una entrevista al canal ITV y no se guardó nada.

Pamela y Ramo iniciaron todo en junio del año pasado, al menos fue la fecha que se hizo público. Tuvieron un encuentro romántico en un restaurante en Francia y ahí comenzó todo.

"Quiero casarme otra vez en la vida. Pero ya me he casado muchas veces. Me preocupo por él y nos llevamos bien. Eso es lo importante. Quién sabe cuánto va a durar, hay que disfrutar la vida", confesó.

La actriz norteamericana estuvo casada en el pasado con Tommy Lee, Kid Rock y Rick Salomon. Es por ello que tiene dudas de volver a dar ese paso.

Así luce Pamela Anderson a sus 50 años de edad.

Lo bueno de la entrevista fue cuando Pamela Anderson reveló los juegos sexuales que pone en práctica con el actual futbolista del Marsella. Al parecer se trata de una fantasía sexual y se trata de que a ella le gusta que el futbolista le cocine disfrazado de "doncella sexy".

"Vivo mi sueño. Tienes que ser muy valiente y disfrutar cosas. El disfraz surgió después de ser mi novio. Es fantástico. Le quiero, por supuesto. Probablemente no debería estar hablando de esto. Soy tan mala, no tengo filtro", expresó.

Hace algunas semanas, Anderson también fue noticia por otra confesión sexual sobre su relación con Rami: aseguró que no se abstiene de tener relaciones sexuales antes de los partidos. "No sé si tengo algo que ver con eso", esbozó.