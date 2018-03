José Velásquez Colón y su apuesta con Wilmer y Félix Crisanto

Como buen ceibeño que quiere sobresalir ante los mismos chicos con los que creció jugando al fútbol, el defensa de Real España, titular en el último partido que le ganaron 1-0 al Honduras Progreso, José David Velásquez Colón, deja al descubierto algunas costumbres con sus amigos de Motagua, rivales de este sábado por la jornada 12, Wilmer y Félix Crisanto.

"Siempre está la riña, con esos locos siempre mensajeo; es divertido para quien gana, con ellos tengo esa amistad que nos dio el fútbol, hablamos del partido y lo que presenta este tipo de juegos", comenzó diciendo Velásquez Colón en la rueda de prensa previo a ese compromiso que reeditará la gran final del torneo Apertura que ganó la Máquina.

Hay, incluso, una apuesta si les toca a los tres ser titulares: "Una cenita, un par de tenis, una camisa, siempre existe esa amistad con ellos y a ver si se da en esta ocasión. Siempre he tenido afinidad con Félix, pero en los últimos partidos no he tenido participación, si juego va la apuesta", lanzó el reto a sus colegas.

Ya en relación al partido contra el líder del Clausura, Motagua, David dice que "estamos preparados para ir a hacer un buen partido".

Sobre Rubilio Castillo, a quien le tocaría medirse si el "Tato" García vuelve a confiar en él, destaca que "tiene una cualidad que no todos los delanteros tienen acá; sabe desmarcarse, es inteligente a la hora de ir arriba y busca la pelota, pero no solo él juega en Motagua", sentenció.