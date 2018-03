Choco Lozano: "El gol fue maravilloso, no me lo creía en ese momento"

Antony "Choco" Lozano ya disfruta sus primeros meses como jugador de primera división, tras un semestre en la disciplina del Barcelona B, ahora el hondureño ya debutó en La Liga y además el fin de semana se estrenó como goleador el sábado contra el Villarreal ¡y vaya golazo el que marcó!.

DIEZ en EXCLUSIVA es el primer medio hondureño al que Lozano brinda una entrevista tras su actuación del sábado, nos cuenta que está feliz y que por un momento no creía que había anotado ese golazo en España y explica por qué no fue tan eufórico en su festejo.

"No me lo creía en ese momento (sonríe). Una vez que el balón salió yo sabía que le había pegado bien y que podía pasar algo, pero el gol tal y como sucedió fue maravilloso. No soy mucho de celebrar los goles, pero sí que es algo que me queda para el recuerdo", contó Lozano a DIEZ en Girona.

ASÍ NARRARON EN ESPAÑA EL GOLAZO DE CHOCO LOZANO

Choco Lozano anotó uno de los goles más bonitos de la temporada para el Girona.

Fuiste titular en el Camp Nou y ya has conseguido tu primer gol en Primera División. Pensaste en algún momento que todo iba a ir tan rápido? "La verdad es que estoy muy contento por haber llegado al Girona y tener la posibilidad de sumar minutos en Primera División, es algo con lo que uno sueña, estar en un equipo de Primera y además jugar. Para mi era una ilusión muy grande llegar aquí y poder anotar mi primer gol, gracias a Dios se dio la posibilidad en el último partido y estoy muy contento por todo.

Lozano, de 24 años, explica que su relación con su entrenador Pablo Machín no tiene algo especial y tampoco tiene alguna preferencia, los trata a todos por igual.

"Pide lLo que les pide a todos, el mismo trabajo y el mismo sacrificio. Está claro que dar el salto a un equipo de Primera División cambia muchas cosas a nivel de concentración y a nivel de esfuerzo físico. Estoy centrado en mejorar y poco a poco voy avanzando", afirma.

¿Y qué tal tu adaptación a la ciudad? ¿Te gusta? "Sí, por supuesto. Todo cambio es complicado al principio, pero la gente me lo ha puesto muy fácil, tanto la afición como los compañeros, y cuando todo va tan bien como ahora la adaptación es mucho más rápida. Tengo que agradecérselo al grupo y estoy muy contento por lo que me está sucediendo.

IMPERDIBLE: ESPERA ESTE MIÉRCOLES EN DIEZ IMPRESO ENTREVISTA COMPLETA Y EXCLUSIVA CON CHOCO

Antony "Choco" Lozano ya disfruta sus primeros meses como jugador de primera división, tras un semestre en la disciplina del Barcelona B, ahora el hondureño ya debutó en La Liga y además el fin de semana se estrenó como goleador el sábado contra el Villarreal ¡y vaya golazo el que marcó!.



DIEZ en EXCLUSIVA es el primer medio hondureño al que Lozano brinda una entrevista tras su actuación del sábado, nos cuenta que está feliz y que por un momento no creía que había anotado ese golazo en España y explica por qué no fue tan eufórico en su festejo.



"No me lo creía en ese momento (sonríe). Una vez que el balón salió yo sabía que le había pegado bien y que podía pasar algo, pero el gol tal y como sucedió fue maravilloso. No soy mucho de celebrar los goles, pero sí que es algo que me queda para el recuerdo", contó Lozano a DIEZ en Girona.



Fuiste titular en el Camp Nou y ya has conseguido tu primer gol en Primera División. Pensaste en algún momento que todo iba a ir tan rápido? "La verdad es que estoy muy contento por haber llegado al Girona y tener la posibilidad de sumar minutos en Primera División, es algo con lo que uno sueña, estar en un equipo de Primera y además jugar. Para mi era una ilusión muy grande llegar aquí y poder anotar mi primer gol, gracias a Dios se dio la posibilidad en el último partido y estoy muy contento por todo.



Lozano, de 24 años, explica que su relación con su entrenador Pablo Machín no tiene algo especial y tampoco tiene alguna preferencia, los trata a todos por igual.



"Pide lLo que les pide a todos, el mismo trabajo y el mismo sacrificio. Está claro que dar el salto a un equipo de Primera División cambia muchas cosas a nivel de concentración y a nivel de esfuerzo físico. Estoy centrado en mejorar y poco a poco voy avanzando", afirma.



¿Y qué tal tu adaptación a la ciudad? ¿Te gusta? "Sí, por supuesto. Todo cambio es complicado al principio, pero la gente me lo ha puesto muy fácil, tanto la afición como los compañeros, y cuando todo va tan bien como ahora la adaptación es mucho más rápida. Tengo que agradecérselo al grupo y estoy muy contento por lo que me está sucediendo.