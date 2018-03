De soldador a futbolista; la historia que pocos conocían de Michael Osorio

Michael Otoniel Osorio aprendió a trabajar en estructuras metálicas en un taller propiedad de su padre, ubicado en la aldea de Puringla en Siguatepeque. A los 10 años tuvo su primer contacto con la soldadura y su progenitor le pagaba para que fuera a entrenar a los equipos de ligas menores de su comunidad.

“Aprendí con mi padre que trabaja en estructuras metálicas hace 23 años, desde niño me enseñó este oficio que hago con mucho orgullo, recuerdo que tenía 10 años cuando comencé a soldar.

Mi especialidad es la pulidora, me gusta detallar los puntos de la soldadura”, explicó.

Osorio aprendió todo sobre soldadura y desde esa época decidió llevar este oficio a un nivel más alto, hasta que un día la luz del fútbol brilló y no dejó escapar la oportunidad para prepararse como jugador profesional e hizo maletas para abrirse un espacio en este deporte.

“Cuando la temporada es alta se gana buen dinero, lo importante es que en soldadura se puede trabajar todo el año, se consigue para mantenerse. En vacaciones le ayudo a mi papá porque no es bueno olvidarse de sus raíces”, afirmó.

Con el paso del tiempo se integró al Comayagua de Liga de Ascenso, luego fue fichado para Hispano y posteriormente en Olimpia, donde no tuvo la oportunidad de debutar en Liga Nacional aunque estuvo con el grupo que se proclamó tricampeón en la era del técnico argentino Danilo Tosello.

“En mi pueblo jugaba en ligas menores, luego fui convocado a la Sub-17 que dirigía el técnico Emilio Umanzor, después fui cedido a Hispano, luego me contrató Olimpia. Fui tricampeón con ese club aunque nunca debuté con el primer equipo solo entrenaba, tuve excelentes compañeros”, reiteró.

Y añadió. “Por circunstancias de joven no pude aprovechar la oportunidad, ahora que he madurado me di cuenta de lo que perdí, aunque fui tricampeón con Olimpia, estuve en los camerinos en la celebración de los títulos contra Victoria y Marathón. Estoy trabajando fuerte para regresar algún día a ese club”.

En 2015 fue contratado por el Vida y ese mismo año debutó oficialmente en el máximo circuito bajo la dirección técnica de Elvin López y hasta la fecha se ha convertido en titular inamovible.

“Este Vida está para salir campeón, esa es la mentalidad que tiene el profesor Héctor Castellón, en cada entrenamiento nos mete eso en la cabeza, desde su llegada al equipo la palabra descenso no existe, solo pelear por el campeonato, nos dice que el equipo tiene grandes jugadores”, expresó.

Gran decepción

Su gran decepción fue la llegada del técnico Carlos Alberto Pavón al banquillo cocotero porque lo marginó por completo, ni siquiera lo convocaba entre los suplentes.

“Mi gran decepción fue cuando llegó al Vida el profesor Carlos Pavón, no volví a jugar con él, no salía ni entre los suplentes conociendo que me mataba en los entrenamientos. Estaba decepcionado, sentía que trabajaba bien. Al Vida Olimpia le metieron 7 goles en Tegucigalpa con la gente de experiencia que Pavón trajo, pero a nosotros como jóvenes nunca nos metieron goleadas”, cerró.

Lo dijo:

"Todo futbolista quiere estar en Olimpia porque es el equipo más grande de Honduras. Yo estuve, pero no supe aprovechar, estoy trabajando fuerte para regresar algún día".

"Admiro a Jhonny Leverón, tenemos la misma posición en la cancha, en el extranjero me gusta como juega Rafael Márquez".

"En los equipos grandes todo jugador quiere estar, tienen toda la logística, se paga bien, son vitrina para ser convocado a la Selección y luego salir al extranjero".