Panameño Luis Ovalle convocado por su selección para amistosos

El director técnico de la selección de Panamá, Hernán Darío Gómez, convocó a 24 futbolistas para los juegos amistosos de los canaleros ante Dinamarca y Suiza, en dicho listado aparece el defensor del Olímpia, Luis Ovalle.

El zaguero es uno de los hombres de confianza del "Bolillo" por lo que todo apunta a que estará en el mundial de Rusia.

Como parte de las sorpresas en la convocatoria destaca el regreso de Alex Rodríguez, Harold Cummings, Miguel Camargo y Valentín Pimentel.

Panamá el domingo 18 de marzo a Copenhague donde se enfrentarán a Dinamarca como parte del primer amistoso previo a la Copa del Mundo de Rusia 2018.

El detalle de los 24 convocados de Panamá:



Porteros



Jaime Penedo (Dinamo Bucarest, ROM)

José Calderón (Chorrillo FC, PAN)

Alex Rodríguez (San Francisco FC, PAN)



Defensas



Adolfo Machado (Houston Dynamo, USA)

Michael Amir Murillo (New York Red Bulls, USA)

Fidel Escobar (New York Red Bulls, USA)

Román Torres (Seattle Sounders, USA)

Felipe Baloy (CSD Municipal, GUA)

Harold Cummings (San Jose Earthquakes, USA)

Éric Davis (DAC Dunajská Streda, SVK)

Luis Ovalle (Olimpia, HON)



Volantes



Valentín Pimentel (CD Plaza Amador, PAN)

Aníbal Godoy (San Jose Earthquakes, USA)

Gabriel Gómez (Atlético Bucaramanga, COL)

Ricardo Ávila (KAA Gent, BEL)

Édgar Bárcenas (Cafetaleros de Tapachula, MEX)

Alberto Quintero (Universitario, PER)

Armando Cooper (Universidad de Chile, CHI)

Miguel Camargo (Univ. San Martín de Porres, PER)



Delanteros



Abdiel Arroyo (Liga Deportiva Alajuelense, CRC)

Blas Pérez (CSD Municipal, GUA)

Luis Tejada (Sport Boys, PER)

Gabriel Torres (Huachipato, CHI)

Roberto Nurse (Mineros de Zacatecas, MEX)