Héctor Vargas lanza fuerte dardo a Motagua y también a Carlo Costly

Cuando Héctor Vargas se para frente a los micrófonos de la prensa seguramente alguien saldrá trasquilado. Este martes, previo al entreno del Marathón no fue la excepción. El argentino se refirió a diferentes temas. En todos lo hizo a su estilo.

Reiteró su opinión sobre Melvin Matomoros. Habló del Marathón y el buen rendimiento que ha alcanzado bajo su mando. Se refirió a la actuación de Antony Lozano y la razón por la que no es querido y como cereza al pastel un mensaje para los eliminados de la Liga de Campeones: Olimpia y Motagua.

¿Se viene el clásico para ustedes?

Se viene un partido duro. Ante un rival que tiene que debe hacer un desgaste grande en Tocoa y que llega de hacer un gran esfuerzo en Estados Unidos. Vamos a tratar de aprovechar la localía y sumar.

En casa les va muy bien.

La estadística marca eso, pero todos los partidos son diferentes. Otro capítulo más y debemos tratar de sumar.

¿Grupo completo profe?

Por ahora estamos bien, el único es♦(Joshua) Vargas que todavía le falta un poquito.

Olimpia no llevó a cinco jugadores a Tocoa.

Vienen de un desgaste grande. Están cuidando jugadores y nosotros vamos tener lo que hay por el plantel corto que tenemos.

¿A qué se debe el alza que ha tenido Marathón?

(Bromea) Y el técnico... Je je je. No sinceramente el equipo ha empezado a hacer algunas cosas bien. Arrancamos sin Leverón y Yustin, suplantarlos no es fácil. Cálix regresó también.

Por esas bromas después lo molestan...

Después me molestan porque dicen que pongo(como mejor) a Melvin Matamoros y pido que dirija él. Y voy a recordar que Melvin me dirigió cuando me eliminaron jugando con Motagua y lo hizo contra Honduras Progreso cuando también me eliminaron.

¿Le fue mal entonces?

Me fue mal siempre con él, pero siempre pensé que era un buen árbitro. Sigo pensando igual. Al margen que pueda cometer un error. Es que se maneja con humildad dentro del terreno de juego, que algunos no tienen.

Desde su llegada Marathón está en los primeros lugares.

Creo que si analizamos mi carrera, cuando llegué a Victoria ese equipo estaba descendido. Salvamos la categoría y clasificamos a la final. Fui mejorando como entrenador. Tomé un equipo como el caso de Olimpia, que quedó una ganancia en la parte económica por la venta de Choco y Elis. Creo que Marathón me está llegando en un momento justo de la carrera. Club con un montón de problemas, fui buscando jugadores que me entendieran, quedamos primeros, no nos alcanzó, pero hicimos una buena campaña.

Darixon Vuelto se va para la MLS.

Leí en una nota que yo soy en el segundo padre para él, porque realmente yo le daba para el pasaje para ir a Sambo Creek, como lo hice con Júnior Lacayo. Lo mismo Chirinos, lo he apoyado en su comienzo. Ayudé económicamente a varios en Olimpia. Choco Lozano me ha agradecido por la oportunidad, pero uno no espera ganar en lo económico, uno quiere ayudar al jugador joven y eso lo haremos siempre.

Héctor Vargas considera que Carlo Costly nunca alcanzó el nivel que hoy tiene Choco Lozano.

¿ Y por qué será que el Choco Lozano siempre es criticado?

Porque no tiene carisma. Eso pasa. Hay algunos que cometen errores y sigue teniendo la aceptación de la gente, digo el caso de Costly, uno lo analiza en el ámbito nacional y no ha hecho nada, salvo el campeonato con Olimpia, pero es carismático. Es un jugador importante en Selección y la gente se toma fotos con él. No ha llegado al nivel del Choco. El carisma es algo que Dios le da a uno.

¿Usted es carismático?

Vargas creo que tiene más enemigos que amigos, pero así es el fútbol.

¿Y por qué?

Es que uno a veces dice la verdad que no gusta, pero creo que en verdad y honestidad voy a seguir haciendo lo mismo.

¿Qué le pareció el papel de Olimpia y Motagua en Concacaf?

Lamentable, se reforzaron para jugar no para empatar. Los equipos grandes no están para eso, no se puede festejar un empate. Yo no voy a festejar un empate con Pachuca. Eso no lo cuento. Salí mal. Celebré los triunfos ante Portland y Seattle Sounders.

¿Dice eso por lo del empate de Motagua en Tijuana?

Es que no podemos festejar un empate, te eliminaron ¿Qué vas a festejar? Que nos fuimos dignamente, entonces no te preparés. No tengas cinco años de trabajo para ir a empatar. Hacé lo que hacemos aquí en Marathón que estamos empezando con las uñas para poder volver a que el equipo sea competitivo. En cuatro años, si festejés un empate no sos un equipo grande.

¿Es especial para usted el juego contra Olimpia?

No, un partido más de tres puntos. No pasa de ahí. De especial no tiene mucho.

Se pelea el segundo lugar, quizás el primero.

Todavía faltan seis fechas. Hay un buen trayecto todavía y son tres puntos que hay que tratar de sacar ante un equipo que peleará el primer lugar del campeonato.