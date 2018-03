Yustin Arboleda a Olimpia: "En tres partidos les he anotado tres goles"

El delantero de Marathón, Yustin Arboleda, ya calienta lo que será el clásico ante Olimpia el próximo domingo, pues ha tenido la oportunidad de marcarles en los tres juegos en los que los ha enfrentado.

Además se refirió del buen momento que pasa como goleador con los verdes en una temporada más.

Su racha de goles

"Me siento muy agradecido, especialmente con Dios porque siempre se manifiesta de una forma y cuando uno trabaja con convicción y con las ganas de ir a hacer las cosas bien siempre hay recompensa.

Presión de Olimpia en el clásico

"Yo creo que los clásicos se juegan muy por aparte, hay una vieja frase en donde dice: "Los clásicos no se juegan, se ganan", y sabemos lo que significan los partidos contra Olimpia, es bastante complicado porque ellos siempre juegan de buena forma. Pero estamos trabajando de la mejor manera para afrontar ese compromiso con toda la responsabilidad".

Acostumbra a anotarle a los leones

"Sí, creo que eso a nosotros los delanteros nos ponen contentos, independientemente de lo que pueda hacer yo, importa más lo que haga el equipo en general, obtener la victoria y seguir sumando para estar en las primeras posiciones".

Un extranjero rentable

"Eso me pone muy feliz y me motiva para seguir trabajando más, no es fácil llegar y adaptarte a otro fútbol, pero en mi caso ha sido diferente porque me he acostumbrado a esta liga y cada fin de semana poder ayudar al equipo para conseguir los resultados".

Su buen momento

"Yo creo que el torneo pasado fue una temporada muy buena en lo personal, he tenido momentos buenos en otra liga pero creo que en cuanto goles el torneo pasado fue muy bueno para mí".

¿Su rival favorito?

"He tenido la oportunidad de poder anotarles, en los tres partidos que he jugado ante ellos, les he anotado tres goles, pero para eso uno trabaja, también hay que aprovechar esa oportunidad que le dan a uno de jugar".