Javier Delgado a Roger Rojas: “Siempre tiene que haber disciplina en el equipo”

El gerente de Liga Deportiva Alajuelense, Javier Delgado, habló en conferencia de prensa sobre la situación de Roger Rojas e indicó que hay un código interno que se debe de respetar.

Delgado destacó la importancia de la disciplina dentro del equipo y mencionó que cada quien se debe hacer responsable de sus actos.

“Siempre tiene que haber disciplina a lo interno, nadie está por encima del club, ni el gerente, directivos, jugadores, acá se cuida la imagen, todos somos responsables de nuestras decisiones, a mí también me llamarán a rendir cuentas cuando me equivoque” afirmó el Gerente Deportivo rojinegro.

Muchos aficionados rojinegros aplaudieron las declaraciones de Rojas en redes sociales porque denotaban pasión por colores, sin embargo, Javier expresó que este tipo de reclamos no tienen nada que ver con amor a la camiseta.

“Acá todos queremos la camiseta, Roger lo ha demostrado, también López, Garrido, Arroyo, son situaciones que no se pueden comparar, la disciplina no está exenta para el que más quiera la camiseta, eso no existe, todos debemos cumplir tanto jugadores como administrativos, el que se equivoque debe tener consecuencias, estamos buscando el beneficio de la institución” sentenció el “Sheriff”.