Roger Rojas cierra polémica en Costa Rica y asegura que le dejó gran aprendizaje  

Roger Rojas ha sido figura en el fútbol de Costa Rica por las 9 anotaciones que acumula en el torneo de clausura tico, pero además la polémica lo ha rodeado tras las declaraciones que brindó luego del partido de su equipo ante Herediano.

"Ro-Ro" no se guardó nada en esa reacción por no haber tenido participación en la alineación titular de Alajuelense.

El delantero catracho dio declaraciones en el programa oficial de Liga Deportiva Alajuelense donde aprovechó para disculparse nuevamente.

"He sentido mucha pena con los compañeros, con la directiva y la afición, lo que hice no estuvo bien, no fue correcto, eso se maneja a lo interno, me dejé llevar por el enojo", dijo Roger Rojas.



En la conversación con el equipo de prensa de Alajuelense, Roger Rojas, fue más allá y expresó su deseo para que lo que le pasó a él no le suceda a alguno de sus compañeros.

"Esa acción que no estuvo correcta para el bien del equipo, eso no ayuda, acepto mi error y espero que no vuelva a suceder, le doy a gracias a Dios que me pasó a mi y no a otros", detalló "Ro-Ro".