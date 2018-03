Vargas: "Olimpia resiente el calor cuando viene a San Pedro Sula"

Héctor Vargas es un entrenador que siempre dice las cosas de frente, eso le hace una persona que genere polémica, pero nadie esconde la calidad que tiene y el ojo para escoger jugadores. Hoy habló tendido sobre el partido contra Olimpia donde no esconde su deseo de bajarlos nuevamente en casa.

"La localía le pesa a Olimpia, nosotros cada vez que jugamos contra ellos se siente fuerte en el Yankel, lo logramos el torneo pasado que de nueve partidos ganamos ocho. Nos sentimos bien para enfrentar al Olimpia y sacar los tres puntos y acercarnos a Motagua que va en primer lugar", comentó el argentino.

Los verdes saben que ganando se afianzan y las semifinales estarían garantizadas. "Venimos con la expectativa de enfrentar a un equipo que tiene las posibilidades de estar en el primer lugar. Ganar este partido es fundamental y con el público haremos que este equipo sea invencible", relató Vargas.

En 10 partidos que han jugado en el Yankel Rosenthal, Marathón suma siete triunfos y un empate ante Olimpia lo que los convierte en favoritos. "Jugar en el Yankel es como jugar en el patio de la casa, los futbolistas se sienten bien, el jugador de Marathón ha identificado su origen donde quiere estar y en el Yankel Rosenthal nos hacemos fuertes".

Y sigue: "Tenemos que seguir jugando de la misma manera. Olimpia lo resiente cuando viene a San Pedro Sula por el clima. Tenemos que buscar el marcador desde el primer minuto, no tenemos que darle espacios, se han reforzado mucho y vamos a buscar el marcador a nuestro favor".

Vargas le da el mérito a su plantel. "Estar en los primeros lugares es mérito de los jugadores y estar por encima de Olimpia y peleando con Motagua, se lo merecen, les agradecemos a los aficinados por el apoyo de no querer quedarse viendo television, no queremos que sean aficionados de redes sociales sino apoyando al equipo".

Sobre Olimpia y el pasado que dejó en la capital afirmó: "Olimpia se ha reforzado. A mí me tocó dirigirlo con Elmer Guity, Kevin Álvarez, Elvin Casildo e Israel Fonseca en defensa, ninguno esta jugando, ahora llevó refuerzos internacionale y, trajo a Rony Martinez y Diego Reyes, algunas cosas no las están manejando. No es de menor o mejor calidad pero este Olimpia está muy por encima del equipo que me tocó dirigir a mí".

Finalmente explicó porqué el capitán Wilmer Fuentes había desaparecido de las alineaciones. "Wilmer tuvo dos enfermedades, primero con una úlcera y luego le sufrió otra enfermedad, salmonela. Ya está bien y por eso en el partido pasado lo llevé en el banco".