Germán Mayenfisch: “Me siento en deuda conmigo mismo"

Comenzó bien. Justamente en la cancha donde Motagua juega este sábado el argentino Germán Mayenfisch debutó en el fútbol hondureño y dejó muestras de su calidad.



Siguió teniendo minutos en un par de encuentros pero tras su titularidad en el clásico ante Olimpia (apenas jugó 45 minutos), vino a la baja e incluso no estuvo con el equipo en el último duelo contra la UPN. A pesar de ello, el futbolista es positivo y sabe lo que tiene que hacer para comenzar a dar resultados en cuanto a su nivel.



“Cuando llegué sabía que era un fútbol difícil, un fútbol físico. Al inicio me fue bien en los primeros partidos, después me costó un poco pero bueno sé que puedo dar más así que estoy tranquilo y entrenando al doble, creo que me falta tranquilidad aunque estoy con la mente fría”.

Te puede interesar: Marcelo Canales sufre síntomas de pubalgia

Mayenfisch no lo niega, siente que está en deuda y consigo mismo, afición y el equipo. “Creo que me está costando un poco pero con sacrificio voy a sacar esto adelante, me siento en deuda de mí mismo, más que nada porque no era lo que esperaba, quiero seguir creciendo y prosperando así que trataré esforzarme para conseguir lo que busco”, siguió diciendo.



El zurdo tampoco dice a partir de cuándo comenzará a dar resultados, pero sabe perfectamente lo que debe pasar para que sea otro Mayenfisch y empiece a carburar.



“No me gusta poner plazos, yo estoy buscando lo mayor posible y convertir porque eso me ayudará un poco, busco entrar y ayudar a mis compañeros, estoy tranquilo y sé que puedo dar más, puede que falte confianza pero de igual manera estoy tranquilo, lo de la adaptación no es una excusa”, concluyó.