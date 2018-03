Diego Vázquez sobre el Real España: "Lo respeto como el campeón"

Diego Vázquez tendrá que jugárselas ante Real España con un plantel en el que faltará el 40% de sus titulares pero no siente que lleguen en desventaja.

"Lo primero es tratar de hacer un buen partido ante un grande, sabemos que va a ser complicado. Solo hemos tenido tiempo para recuperar al plantel y nos queda un entrenamiento más para jugar", comenzó diciendo.



Agregó que "no vamos a cambiar mucho la idea, tomaremos alguna precaución porque ya conocemos al rival. Tiene jugadores desequilibrantes. Vamos a potenciar lo nuestro nada más".



En cuanto al viaje largo hasta el sur y el cansancio que presentan sus jugadores, afirmó que: "Desde que se realizó el campeonato ya habíamos puesto que jugaríamos tres partidos en Choluteca".



El plantel recupera a Rubilio Castillo quien estaba suspendido por tarjetas amarillas y a Félix Crisanto quien venía con una molestia muscular. "Recuperamos a Rubilio y veremos a los que están mejor. Tenemos futbolistas con tarjetas amarillas y algunos lesionados así que veremos a los que mejor se adaptan".

Hablando de los 29 juegos que llevan sin perder jugando en casa y ese invicto que poseen luego de 11 fechas indicó:

"Bien, tratando de seguir partido a partido, de crecer y mejorar, es una posición de privilegio pero cuesta mantenerla. Queremos hacer un buen partido, no pensamos mucho en eso sino en lo que viene".



"Me pone contento, la estadística habla de una continuidad, de un trabajo y espero seguirla mejorando".

Diego Vázquez mientras dirigía uno de sus encuentros con Motagua en el Nacional.





A Motagua no le mete presión el invicto ni el primer lugar en la tabla. Diego está satisfecho porque los Azules no se bajan de los primeros puestos desde que tomó las riendas del equipo.

"Sí, hace bastante que estamos en esos lugares, es mérito de todos. Esto no es de la boca para afuera. No estamos viendo ni récords ni nada y los jugadores lo han entendido. No es algo que nos detenemos a pensar, queremos seguir en los primeros lugares pero tampoco es una presión, siempre queremos estar arriba".



De la Máquina no quiso profundizar ya que son un campeón al que les está pesando la corona y no han encontrado su mejor versión: "Estamos contra el campeón nacional y será difícil. Yo no opino de ellos simplemente lo respeto como el campeón nacional".



Del jugador argentino Germán Mayenfisch, La Barbie aclaró que no está en la obligación de ser titular.

"Aquí se confunden, no es la época mía cuando yo atajaba que los extranjeros ganaban tres veces más que los locales. Hay extranjeros que ganan menos que los jugadores nacionales. No es porque sea extranjero es que tiene que jugar. Germán me gustó mucho en el partido que tuvimos en EEUU ante Toros de la USL y no tengo queja, se tiene que adaptar. Recordá que vino a un equipo que ya está armado y no es fácil" agregó.