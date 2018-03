Karina García confiesa: "Me han ofrecido viajes y lo máximo 40 mil dólares"

Qué belleza! ¡qué curvas de infarto! Las que posee la silueta de Karina García, quien con su cuerpo de diosa cinco estrellas engalana Colombia.

Actualmente es una de las mujeres más "hot" e influenciadoras en América Latina. Sus más de 600 mil seguidores en Instagram son evidencia de ello.

La hermosa parcera, antes de dedicarse al modelaje fue enfermera y también tuvo un paso fugaz como futbolista. De momento se dedica a modelar su infartante escultura respresentando a decenas de marcas internacionales importantes.



Karina... No hay duda que tú eres una de las mujeres latinoamericanas más hot...

Siii.. es muy chévere, a mí me gusta mucho lo que hago. Mis seguidores siempre están pendientes de mis redes y eso me ilusiona.



Debo decirlo: con cada fotografía tuya en las redes hipnotizas... la primera vez que te vi, por poco me da un paro cardíaco.

Ja, ja, ja. Suelen gustar bastante a mis fans. Habrá que ver porqué.



Entiendo que en las redes sociales has tenido problemas por tus fotos en ropa interior...

Sí, claro que ha pasado. En este momento me han creado muchas páginas falsas. Estoy en portales inadecuados. Hay personas que se hacen pasar por mí como que presto servicios de dama de compañía. Me tocado aclarar ese tema con mis seguidores.



¿Pero a ti directamente te han ofrecido dinero?

Sí... me han ofrecido viajes y por dinero lo máximo -40 mil dólares-. Pero realmente solo respondo a cosas de trabajo y mensajes positivos.

Así de sexy son las fotos que comparte Karina en su cuenta de Instagram.





¿Tienes un precio Karina?

No, claro que no.



¿A dónde resumes tu éxito?

Soy una mujer que -como lo dice mi perfil: la actitud lo es todo-. Hay mujeres hermosas, pero no inspiran. Yo me considero una persona diferente.



El punto de quiebre en su vida:

Cuando estuve estudiando efermería estuve a punto de tirar todo por la borda. Pero me mantuve fuerte. Ahora quiero tener mi propia empresa. Por ahora estoy trabajando mucho porque las cosas no caen del cielo.



¡A LA CANCHA!



¿A dónde quedó la Karina futbolista de niña?

Pasaba muy ocupada y de repente ya no me quedaba tiempo para ir a los entrenamientos. Solía ser una defensora brusquita ja, ja.



¿Cuál selección será la campeona del mundo?

Colombia pues claro.. por qué no soñar en grande. Personalmente no he tenido oportunidad de conocer a los jugadores, pero tengo amistades que sí.



Un reto... ¿Te harías un body paint si Colombia queda como campeona?

Claro que sí...estaría orgullosa de hacerlo.



¿Propuestas de futbolistas en tu historial?

Sí, pero eso no te lo puedo decir.



Mensaje para Maluma: Siento admiración y orgullo por Maluma porque va a representar a nuestro país (voz musical) en el Mundial de Rusia 2018.

LO QUE DEBES SABER

Tiempo libre: Le gusta asistir al cine. No es una chica de rumba. Prefiere ir a un restaurante y cenar con una copa de vino.



Comida: Sushi y comida peruana.



Tres cosas que la definen: Auténtica, perseverante y guerrera.



Un deseo: "No he viajado a ningún país de Centroamérica; pero me encantaría conocer Honduras"



ALGO MÁS...

Es fanática del Deportivo Independiente de Medellín y del Real Madrid. Admira a Cristiano Ronaldo.



¡Al grano!

“Hay hombres que ven a una mujer en ropa interior y ya piensan que es prepago. Hay chicas que trabajamos por lo nuestro. Pero estoy consciente que al subir una fotografía así estoy expuesta”.