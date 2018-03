El “Patito” Cabrera también quiere brillar en Real España

Hace ocho años perdió a su padre. Desde ahí la vida no fue fácil para Orvin Cabrera Jr., hijo del fallecido futbolista Orbin el “Pato” Cabrera.

Apenas tenía ocho primaveras cuando presenció cuando su progenitor era enterrado, un dolor que jamás podrá olvidar según cuenta.

Ahora el “Patito” quiere hacer su propio legado en el fútbol hondureño, tal como su padre lo hizo hace mucho tiempo.

Orbin Jr. actualmente juega en las inferiores del Real España y recientemente consiguió ser campeón de la Copa Gatorade 5v5, la cual tiene como premio un viaje a Barcelona para ver el clásico español entre los blaugranas y el Real Madrid.

“Es realmente un sueño para mí poder ir a ver a los dos mejores jugadores del mundo, cualquiera quisiera estar ahí”, dijo.

Sobre su llegada al equipo aurinegro manifiesta que “por suerte el equipo me abrió las puertas para entrenar y me quedé; ya llevo tres años en el equipo, me acuerdo que primero estuve en la U-14 y poco a poco fui ascendiendo. Uno de mis mayores sueños es jugar en la Primera División, como todo los jugadores, y formar parte de la Selección Nacional de Honduras”, expresó.

El legado del "Pato" Cabrera

Su padre, que en paz descanse, falleció por un cáncer de hígado, y aunque estaba muy pequeño, aún recuerda las últimas palabras que le dirigió.

“Yo no olvido lo último que hablamos, ese momento en que vi que lo enterraban fue lo más duro que he vivido en mi vida, jamás me imaginé que iba a perder a una gran parte de mi vida. Recuerdo que antes de que muriera, en el hospital, me dijo que siguiera adelante, que lo hiciera sentirse orgulloso y que me amaba; esas palabras las voy a recordar y las llevaré por siempre en mi corazón”, recordó.

Pese a que su padre fue un jugador destacado que brilló en varios equipos de la Liga como Real España, Olimpia y Marathón, “Patito”, como le dicen muchos, quiere marcar su propia huella y que no solo lo recuerden por ser hijo de Cabrera, sino como uno de los jugadores con futuro prometedor.

“Muchas personas me han dicho que me ven como mi papá, pero realmente yo quiero hacer mis propias cosas, mi propio juego y tener mis éxitos; claro que todo será para honrar la memoria de él, yo espero poder seguir teniendo la oportunidad en el Real España y poder jugar algún día en la Primera División. Apenas tengo 16 años, pero uno tiene que tener metas en la vida y es algo que yo mismo me he propuesto y que quiero alcanzar”, concluyó.