Héctor Castellón pide al TNAF que le quite puntos al Honduras Progreso

Muy molesto se encuentra el entrenador del Vida, Héctor Castellón, quien denuncia que a pesar que el Tribuna Nacional de Arbitraje del Fútbol, TNAF, dio el fallo, los progreseños no le han depositado el dinero que le deben y les envió un documento donde les autoriza para que le quiten puntos a los progreseños.

"Yo ya avisé al Tribunal de Arbitraje que no se me ha entregado la cantidad demandada y les autoricé que procedan al siguiente paso, (pérdida de puntos) porque no se han comunicado conmigo, solamente recibí una llamada de su abogado al inicio de la semana anterior que me llamó ofreciéndome que arregláramos la situación y le dije que no. Son cosas que uno no quiere llegar pero viendo la negativa de ellos porque esto es de hace un año atrás y después de las pruebas mostradas no hay nada", comentó Castellón.

El Honduras Progreso está en serios problemas de descenso y el tiempo para pagar las deudas se ha terminado. Castellón no los perdonará. "No me han comentado nada hasta hoy, no me han informado y yo ya envié una notificación al TNAF porque no se me ha depositado la cantidad adeudada y que procedan en lo que sigue", resaltó.

Y sigue: "Yo no le estoy cobrando al Honduras Progreso más de lo que ellos me deben, lo que el club y yo habíamos hablado, solo lo que decía el contrato es lo que se les está cobrando, el compromiso era ese y yo cobro la deuda y ellos lo saben perfectamente", declaró el estratega del Vida.

Desde El Progreso informan que solo le deben al profesor Castellón 180 mil lempiras, pero el técnico es claro: "Es más arriba de eso, eso era lo que me debían del torneo anterior", dijo el estratega a Radio Internacional.

Finalmente comentó: "Yo demostré lo que ellos me debía, ellos saben el documento que presentamos, no quiero hablar mucho de este tema porque esta parte ya es de abogados y de leyes, yo soy ingeniero, pero yo presenté una constancia. Lo que aparece en el adeudo es lo que yo estoy cobrando".

Honduras marcha en la última posición de la tabla del no descenso. Esta noche se enfrenta al Real Sociedad. Si pierde los puntos por no cancelarle al entrenador Héctor Castellón, la Liga de Ascenso les espera.