Diego Vázquez sobre Armando Castro: "Ya me robó un campeonato, ahora un partido"

El entrenador de Motagua, Diego Vázquez, compareció en conferencia de prensa tras la derrota 1-2 ante el Real España en donde hizo a un lado el invicto perdido y además tiró fuertes declaraciones contra el árbitro central del encuentro, Armando Castro.



"Fue un partido bastante peleado, cometimos errores en la parte de atrás y ellos aprovecharon. No sé si me queda duda en el penal. Pero en el segundo tiempo nos faltó la finalización. Pero no ganamos. Cualquier cosa que digamos suena a excusa", comenzó explicando.



El Ciclón tenía 11 juegos sin perder en lo que iba del Torneo Clausura 2018, pero para Diego haber perdido esa racha no tiene ningún valor.

"El invicto no era importante para nosotros, sí los tres puntos y tratar de hacer buenos partidos", dijo en alusión a eso.



Sin embargo, el entrenador argentino tiene algo claro: al juez central Armanso Castro no lo quiere ver, puesto que ya tiene antecedentes no favorables de su accionar. Para él, esta noche en el Emilio Williams, no estuvo muy acertado.



"Lo de Rubilio (Castillo) me deja dudas. Otra vez Armando Castro, me recuerda la final en El Progreso, pero si sale eso van a decir que pongo excusa. Ya me robó un campenato y ahora un partido con un penal dudoso", sentenció.



Y agrega: "No lo quiero ni ver, pero bueno. No es algo que yo maneje".



Tras esta derrota el conjunto motagüense deberá cambiar el chip y pensar en Honduras Progreso. Su próximo rival en la jornada 13 del Clausura.