Patón Mejía sobre Nelson Salgado: "Es de lo más malo que hay en la Liga"  

Marathón derrotó 3-1 al Olimpia en un clásico polémico en el estadio Yankel Rosenthal por la jornada 12 del Torneo Clausura 2018.

Tras el pitazo final del partido el centrocampista de los Albos, German 'Patón' Mejía acudió a las redes sociales en forma desairado y explotó en contra del árbitro central Nelson Salgado por sus decisiones a lo largo del encuentro. Para el olimpista, el tocapitos está dañando el fútbol nacional.

"Por favor árbitros no lastimen más al futbol, ponen un árbitro tan malo que siempre he dicho -es de lo más malo que hay en Liga Nacional- a pitar un partido bravo. Lástima que te quiten el resultado así, un penal que jamás lo es. Nelson Salgado ya no lastime más el fútbol hondureño", posteó el futbolista a través de cuenta oficial de Twitter.

Salgado mostró tres tarjetas rojas en el Yankel, dos de ellas al Olimpia (Rony Martínez, Luis Ovalle) y la tercera a Yustin Arboleda por un inexistente codazo contra Jonathan Paz.