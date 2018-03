Héctor Vargas luego de ganarle al Olimpia: "Yo me divierto cuando gano"

El técnico de Marathón, Héctor Vargas, dejó entrever en conferencia de prensa que esta victoria 3-1 ante Olimpia comenzó a gestarse cuando analizó el partido de los melenudos ante Real Sociedad.



EL Viejo León enfrentó el miércoles anterior a Real Sociedad y Vargas dice: "Es un equipo que ha viajado bastante. El primer tiempo lo hicimos para sostener el partido y sabíamos que con los cambios teníamos para darle un poco más de vértigo", afirmó.



Pese a que los olimpistas se fueron arriba con la anotación de Michael Chirinos: "Cometimos el error, pero los cambios funcionaron y eso nos dio la posibilidad de dar vuelta al resultado".

El argentino no tiene duda que para Marathón es fundamental el Yankel Rosenthal: "Creo que manejamos un poco el tiempo y manejamos nuestro hábito de sentirnos bien en este estadio".



En el segundo gol de Marathón, German Mejía estaba tirado en la grama y Olimpia pidió fair play: "Ellos piden el famoso fairplay cuando está Mejía tirado en el piso, pero después sale caminando sin ningún problema. Entonces no pueden protestar porque hicimos el gol. Ese fair play a nosotros no nos lo respetaron porque nos hicieron jugar una semifinal sin público".



No le parece que el clima haya sido determinante: "Cuando uno se entrena en esta temperatura es más fácil que se ambiente, pero Olimpia tiene todo, buena hidratación, buenos jugadores y buena estructura, creo que no hay tanta excusa. Lo que pasa que nosotros acertamos con los cambios y fue lo que realmente cambió el partido", reiteró.



Marathón terminó paseando el balón y Vargas dice: "Creo que estaban cansados por el tema del viaje. Yo disfruto ganar y los demás queda a criterio de los muchachos, si se quieren divertir jugando, me parece bárbaro. Yo me divierto cuando gano".



El timonel verdolaga no ha perdido ante el Olimpia de Carlos Restrepo: "Tengo esa suerte, desde que vine a Marathón, Olimpia no me ha podido ganar, pero esto es fútbol. Lo que quiero es ganar para llegar a lo más alto en la tabla".





