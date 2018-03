Donis Escober critica duramente a Salgado: "Le falta mucha personalidad"

El portero y capitán de Olimpia, Donis Escober, fue el único en brindar declaraciones tras la derrota 3-1 ante Marathón. El golero crítico la actuación de Nelson Salgado y también envió un mensaje a los verdolagas.

"Lo que a veces uno se complica es que no son parejos. A veces se equivocan y quieren recompensar y se vuelven a equivocar. Este era un clásico y tenían que poner el mejor árbitro. Estos partidos son bastantes complicados", comenzó diciendo el cancerbero olimpista.

Al preguntarle si Salgado era el adecuado para el partido: "Con todo respeto, la verdad es que le falta mucha personalidad, se dejan presionar. Hay cosas que se juegan extracancha. Lo estaba manejando bien, pero en este tipo de partidos tiene que haber gente con valor, no son fáciles", sostuvo.

¿En cuáles jugadas falló?"En muchas. Tenemos un jugador lesionado, (en el segundo gol), si hubiese sido al revés yo sé que a ellos les hubiese molestado. Estuvo casi 40 segundos tirado. El fútbol al final premia y sé que se hará justicia", dijo.

Añadió que: "No me gustó eso. Somos jugadores profesionales, había gente que viene a ver espectáculo y me parece que eso es antifútbol. Estaba lindo todo, antes de todos esos relajos estaba lindo todo".

Tampoco le gustó la hora a la que se jugó: "Ante todo somos seres humanos. La liga tiene que hacer conciencia de jugar a esta temperatura. Y los jugadores de Marathón se enojan porque vamos a tomar agua, eso es de mala leche. No puede pasar eso porque ante todo somos seres humanos, no tiene que existir la maldad", denunció.

Consultado sobre si es una crisis la que se vive en el León: "Es complicado, Olimpia está acostumbrado a ganar siempre y lo que estamos viviendo tampoco es cosa del otro mundo, estamos en los primeros lugares, pero por ser Olimpia siempre a nosotros nos mandan de cabeza. Con uno o dos derrotas es noticia".