¡Sorpresas! Convocatoria de Brasil para amistosos previos al Mundial de Rusia-2018

El seleccionador de Brasil, Adenor Leonardo Bachi "Tite", convocó hoy a un equipo con sorpresas, como el delantero Willian José (Real Sociedad/ESP) y el centrocampista Anderson Talisca (Besiktas/TUR), para los amistosos de este mes con Alemania y Rusia, en los que no podrá contar con su estrella Neymar.



El seleccionador brasileño de fútbol admitió que faltan algunos de los posibles convocados para el Mundial de Rusia 2018 en la lista que divulgó este lunes para los últimos amistosos antes de la competición, pero aclaró que su lista aún no es definitiva y que aún está probando a nuevos jugadores que podrá tener en cuenta.



La principal sorpresa en la lista fue la inclusión por primera vez de Willian José en el lugar entre los delanteros que tradicionalmente pertenece a Neymar, que se recupera de una cirugía en el pie derecho y aún no se sabe cuándo volverá a las canchas.

Anderson Talisca igualmente fue llamado por primera vez por Tite para la selección brasileña.



- Lista de convocados:



Porteros: Alisson (Roma/ITA) Ederson (Manchester City/ING) y Neto (Valencia/ESP)



Laterales: Marcelo (Real Madrid/ESP) Daniel Alves (PSG/FRA) Filipe Luis (Atlético de Madrid/ESP) y Fágner (Corinthians).



Zagueros: Marquinhos (PSG/GFRA) Thiago Silva (PSG/FRA) Miranda (Inter de Milán/ITA) Pedro Geromel (Gremio) y Rodrigo Caio (Sao Paulo).



Centrocampistas: Casemiro (Real Madrid/ESP) Willian (Chelsea/ING) Fernandinho (Manchester City/ING) Fred (Shakhtar Donetsk/UCR) Anderson Talisca (Besiktas/TUR) Paulinho (Barcelona/ESP) Philippe Coutinho (Barcelona/ESP) Renato Augusto (Beijing Guoan/CHI).



Delanteros: Gabriel Jesus (Manchester City/ING) Roberto Firmino (Liverpool/ING) Douglas Costa (Juventus/ITA) Taison (Shakhtar Donetsk/UCR) y Willian José (Real Sociedad/ESP).