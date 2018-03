McTominay, novedad en la lista de Escocia para el amistoso ante Costa Rica

El centrocampista del Manchester United Scott McTominay es una de las seis novedades que ha anunciado este lunes el seleccionador de Escocia en la convocatoria para los partidos amistosos frente a Costa Rica (23 de marzo) y Hungría (27 de marzo).



McTominay, quien a comienzos de mes escogió defender los colores de Escocia, donde nació su padre, en vez de Inglaterra, país en el que nació él hace 21 años, ha sido una de las revelaciones del United en lo que llevamos de temporada e, incluso, ha quitado el puesto en 'once' a Paul Pogba durante varios encuentros.



Además del joven volante, el seleccionador, Alex McLeish, que vuelve a dirigir a la 'Tartan Army' después de 11 años, ha incluido cinco otras caras nuevas: Jon McLaughlin (Heart of Midlothian), Barry Douglas (Wolverhampton), Dylan McGeouch (Hibernian), Scott McKenna (Aberdeen) y Oliver McBurnie (Barnsley).



A la convocatoria también vuelven algunos nombres que no estuvieron presentes en las últimas fechas, como Russell Martin (Rangers), Tom Cairney (Fulham) y Matt Ritchie (Newcastle United).



Escocia, número 31 en el ránking de la FIFA, recibe el próximo 23 de marzo en el estadio de Hampden Park (Glasgow) a la selección de Costa Rica, en el que será el primer enfrentamiento entre estos dos equipos desde el Mundial de Italia 1990, cuando los 'ticos' se impusieron por 1-0.



Cuatro días después del choque con Costa Rica en Glasgow, los pupilos de McLeish se desplazarán a Budapest para enfrentarse con la selección de Hungría.

- Convocatoria de Escocia para los partidos ante Costa Rica y Hungría:



Guardametas: Alan McGregor (Hull City), Jordan Archer (Millwall), Jon McLaughlin (Heart of Midlothian).



Defensas: Barry Douglas (Wolverhampton Wanderers), Grant Hanley (Norwich City), Russell Martin (Rangers), Scott McKenna (Aberdeen), Charlie Mulgrew (Blackburn Rovers), Callum Paterson (Cardiff City), Andy Robertson (Liverpool), Kieran Tierney (Celtic).



Centrocampistas: Stuart Armstrong (Celtic), Tom Cairney (Fulham), James Forrest (Celtic), Ryan Fraser (Aberdeen), Kevin McDonald (Fulham), Dylan McGeouch (Hibernian), John McGinn (Hibernian), Calum McGregor (Celtic), Kenny McLean (Aberdeen), Scott McTominay (Manchester United), Jamie Murphy (Rangers), Matt Ritchie (Newcastle United).



Atacantes: Ryan Christie (Aberdeen), Jason Cummings (Rangers), Oliver McBurnie (Barnsley), Matt Phillips (West Bromwich Albion).