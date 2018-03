Presidente de Herediano llora en rueda de prensa al hablar de investigación en su contra  

Luego de que varios medios de comunicación en Costa Rica informaran sobre la investigación que realiza la fiscalía en territorio tico a David Patey (presidente de Herediano) y Scott Brannon por supuesta legitimación de capitales y narcotráfico, Patey habló en rueda de prensa, donde lloró ante los periodistas.

Patey dijo "estar tranquilo" ya que la investigación del Organismo de investigación Judicial (OIJ) no tiene validez.

“En esta investigación no hay nada, existe porque sacaron la investigación para venderla al público, esta investigación me ha afectado económicamente muy duro. Un cliente me dijo que yo era atracador porque me atrasé con un pago. Mi imagen es mi pan de cada día", mencionó Patey en conferencia de prensa.

PRESIDENTE DEL HEREDIANO INVESTIGADO POR SUPUESTO NARCOTRAFICO Y LEGITIMACION DE CAPITALES



Luego de varios minutos brindando declaraciones, el jerarca del Herediano lloró y explicó la dura situación que ha vivido con su familia por este caso.

"Tengo una familia, mi esposa me despidió como si fuera a la cárcel, ella le dijo a mis hijos 'ya se va papá. El expediente llegó a las manos de los medios y me llegó a mí. Esto no ha terminado, no temo nada, me temo de ustedes, la prensa me tiene cagado…. Soy un gato cagado”, mencionó el jerarca rojiamarillo.