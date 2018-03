Carlos Prono no perdona y arremete contra jugadores del Olimpia

El ex futbolista y ahora analista deportivo Carlos Prono, calentó los micrófonos de su programa de radio 'Sin Anastesia" al arremeter contra los jugadores del Olimpia en donde además se llevó de encuentro al defensor Johnny Palacios.

"A Johnny Palacios no lo quieren. Kevin Álvarez no tiene la cabeza de acuerdo al fútbol profesional, Luis Ovalle no se quita a nadie", comenzó diciendo el ex arquero e ídolo de la afición olimpista.

Y agregó: "Las dos bandas del Olimpia no tiene nada, Patón (Germán Mejía) es el capitán, es el que más corre, Bryan Moya y Michael Chirinos muy bien. Diego Reyes, Carlo Costly y Rony Martínez meten un gol cada cinco oportunidades", siguió disparando.

Te puede interesar: Coslty retorna a los entrenamientos del Olimpia

Los señalamientos de Prono datan del fútbol que han mostrado los "albos" en las últimas semanas. La

eliminación de la Liga de Campeones de Concacaf ante Red Bulls y haber perdido el invicto ante Juticalpa generaron incertidumbre.

Sin embargo, actualmente marchan en la tercera posición de la tabla con 22 unidades, además es el segundo equipo más goleador y el tercero que menos ha recibido.