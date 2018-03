Carlos Restrepo culpa al árbitro de la derrota contra Marathón

Carlos Restrepo, técnico del Olimpia, salió a dar la cara después de la derrota sufrida ante el Marathón el domingo en el Yankel Rosenthal, donde dejó claro el malestar que tiene con el árbitro Nelson Salgado por la forma en la que manejó el compromiso.

¿Una derrota que llama a la reflexión?

Claro, para nosotros era una oportunidad bonita de poder sumar, sabíamos que era una plaza difícil, un rival importante, pero lastimosamente estuvimos enfrente de un juego que se escapó de ser un partido de fútbol.

Creo que nosotros traspasamos barreras de no estar metidos en el campo, sino prácticamente en otras situaciones que de pronto no fueron buenas y resignamos un resultado que de pronto nos tendría más tranquilos, pero igual, sabemos que el camino está ahí, estamos en los primeros lugares y vamos a seguir peleando.

¿Este ha sido un campeonato con altas y bajas en lo futbolístico?

Si, hemos tenido irregularidades como la mayoría de los grupos. Para nosotros es un poco complejo en el sentido de salir de un campeonato e irnos metiendo de llenos en la liga. Vamos esperar que tomemos una regularidad que es lo que hemos querido tener.

¿Por qué dice que dejó de ser un partido de fútbol?

Porque para mí las decisiones que se tomaron dentro de la cancha fueron sacando al equipo del partido, me pareció mediocre el espectáculo como lo que se dio ahí en el partido, los protagonistas siempre son los jugadores y no puede ser un árbitro, dirigente, un técnico, la afición, ni ustedes los periodistas.

Pero las decisiones desafortunadamente nos sacaron del partido, cuando había estado manejado de forma tranquila en el primer tiempo, luego comenzamos ganando 1-0, pero ya luego decisiones que no me detuve hablar de eso después del partido, ni lo voy hacer ahora. Tanto la directiva, como nosotros somos conscientes de muchas cosas que acontecieron y desafortunadamente no pudimos tener el buen remate en el segundo tiempo para traer un buen resultado.

¿Con sus declaraciones está culpando al árbitro?

Yo inclusive no quise hacer la rueda de prensa para no hablar de nadie, yo digo que es un partido que desafortundamente dejó de ser de fútbol y se metió a otros temas diferentes.

Porque cuando los jugadores están entregados, el partido está disputado con roces y es lo normal de un juego intenso de un clásico, pero ya cuando empiezas a quedar con 10, luego con nueve y después hay decisiones que desesperan a los jugadores en la cancha y sacás el espectáculo que lo paga el público para que se de de buena forma, pero eso no es bueno, ni sano para el fútbol de Honduras.

¿Pero quién metió ahí el partido?

Ustedes lo saben, para que preguntan eso. Si lo saben, coméntenlo.

¿Fue el señor Vargas?

No, yo nunca voy hablar de los técnicos. ¿Las decisiones de una expulsión de quién es?. "árbitro", entonces hablen ustedes.

¿Es para evitar un castigo que no lo dice usted?

Ya nosotros miramos y analizamos con la junta directiva lo que pasó en el partido. Yo espero que indudablemente para el fútbol de Honduras no se dañen los partidos y no caigan en mediocridad.