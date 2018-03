El consejo de 'Rambo' a los jugadores de Olimpia para salir de la crisis

El comentarista deportivo de DIEZ TV y futbolista nacional Julio César de León, conocido popularmente como 'Rambo' analizó la jornada 13 del Torneo Clausura 2018 y además se refirió en específico al crisis que está pasando el Olimpia en lo que va de la Liga.



Para el '10', una de las razones por la cual los merengues no han levantado cabeza ha sido por la falta de líder dentro del equipo y que los jugadores jóvenes como Michaell Chirinos, entre otros, no han sabido manejar las críticas.



"Chicos de Olimpia... tienen que entender que las críticas, -sean destructivas o constructivas, están en el Olimpia y estar allí es una responsabilidad grande y esta tienen que tomarla los más experimentados en el equipo, en este caso es Costly, Escober", dijo.

Y agregó: "los extranjeros también deben aportar su experiencia porque no le podemos pedir a que tome liderazgo Chirinos porque no lo hará, él necesita de la vieja escuela para crecer".

Según Rambo, Carlo Costly es uno de los jugadores que debería de liderar en el conjunto merengue.





Las palabras del experimentado mundialista con la Selección de Honduras son claras al comentar que "los chicos tienen que estar callados y trabajar, pero no se trata de trabajar más, sino de buscar la calidad que les está faltando para definir los partidos" para salir de la crisis.



Actualmente los merengues son terceros en la tabla de posiciones, pero el nivel que han mostrado en las últimas jornadas ha dejado incertidumbre. Sin olvidar que quedó eliminado de la Liga de Campeones de Concacaf en la primera fase ante el Red Bulls.



FRASE HALAGADORA PARA OSORIO



No todo fue crítica y consejos para Rambo en el programa. El catracho también se tomó el tiempo para halagar a Otoniel Osorio por su golazo de tiro libre ante Olimpia en el estadio Nacional.



"El chico le pegó muy bien, aplausos para él porque vale la pena ver goles así, mucha técnica y convicción, allí no llega ni Superman, ni Orlin Vallecillo que es mi compañero".