Luis Ovalle, baja importante en Olimpia para el clásico ante Motagua

El panorama no le pinta nada bonito al Olimpia previo al clásico ante el Motagua, ya que este día dejó el país el lateral izquierdo Luis Ovalle, quien fue convocado por Panamá para los partidos amistosos ante Suiza y Dinamarca.

La preocupación del panameño es que deja al equipo sin lateral izquierdo, ya que la expulsión de Ever Alvarado los obliga a utilizar al juvenil Diego Rodríguez.

"Me voy un poco triste por la situación que estamos pasando, creo que ayer el equipo tuvo un excelente partido, pero lastimosamente no se estuvo claro de cara al arco, pero las acciones se están creando que es lo que carecía. Mi compañero salió con roja, pero creo que ahí está el otro (Diego Rodríguez) que ha tenido excelente participaciones y hay que darle la confianza", dijo Luis Ovalle.

Y agregó: "Sabemos que el Olimpia es un equipo corto y necesitamos de todos. Por ahí la expulsión de él (Ever Alvarado) sabiendo que yo voy a la selección es una baja sensible, pero ahí está el otro compañero".

Ovalle espera tener una revancha. "Voy triste, pero esto es fútbol y te da revanchas todos los días, ahora voy con la selección y espero que estos partidos me ayuden para venir aportar al Olimpia".

El jugador panameño además aprovechó para contar como vivió los momento de presión de la barra ayer en el estadio Nacional. "Entramos algunos con los compañeros, pero nos dijeron que la barra venía para el camerino y tuvimos que salir rápido, ya que se tenían los autos cerca de los buses".

También aprovechó para contar que estas experiencias ya las ha vivido en otros países. "Son situaciones que se viven dentro del fútbol, ya me han tocado vivir en mi carrera, es parte de esto y lo motiva, ya que tenés una afición que te exige, estamos comprometidos, preocupados por la situación que estamos viviendo y hay que ponerle el pecho".

Ovalle se encontró a Costly en el aeropuerto, que viajó a Estados Unidos por asuntos personales. FOTO: Juan Salgado.

"En Colombia me tocó vivir así una situación en los primeros partidos, también en Venezuela lo viví, ya que me ha tocado estar en equipos grandes que les exigen a los jugadores", dijo.

"Fueron a la sede, nos llevaron pancartas y en Venezuela, después de un partido fueron al camerino y nos dijeron: 'Qué estábamos pensando', pero esto es parte del fútbol".

El jugador del Olimpia entiende el malestar de la afición. "Ellos están en su derecho, ya que pagan una entrada para ver buen espectáculo y nosotros estamos para brindar eso, pero lastimosamente no lo hemos hecho los últimos partidos".

SOBRE SU INCORPORACIÓN A LA SELECCIÓN DE PANAMÁ

"Estoy contento de volver a la Selección después de algunos meses de la clasificación. Creo que hay que prepararnos para lo que es el mundial", comentó.

Ovalle espera llegar con el mejor ritmo. "Me he sentido muy bien jugando casi todos los partidos, me siento con ritmo de juego, confianza y ahora hay que cambiar el chip y ponernos a disposición del profesor Bolillo", finalizó.