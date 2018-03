Michael Osorio: "Aprendí a cobrar tiros libres con Canales y Chico Pavón"

El defensa del Vida Michael Otoniel Osorio dijo este lunes que le gustaría enmarcar el golazo de tiro libre que le anotó el domingo a Olimpia en el estadio Nacional de Tegucigalpa y que sirvió para que empataran el partido 1-1.

"Fue un bonito gol, me siento contento porque sirvió para darle el empate al equipo que es lo más importante, después vienen los logros personales. Me tuve mucha confianza al momento de lanzar el remate, le dije a Elder (Torres) que me dejara pegarle al balón, desde que tenía la pelota en la mano le dije que me dejara hacerlo porque me tenía mucha confianza", reiteró.

Y agregó. "Conozco bien los movimientos de Donnis Escober, sabía que no le llegaría a ese balón, es un portero que se ubica bien en su palo pero sabía que pegándole de esa manera no le iba a llegar. Me gustaría mandar a enmarcar ese gol porque es el primero que hago de tiro libre, los otros dos los he anotado de penal uno a UPNFM y otro a Real España".

Osorio indicó que aprendió a cobrar tiros libres de sus ex compañeros Marcelo Canales y Francisco Antonio Pavón a los que considera sus maestros con el balón parado y está considerando solicitarle al técnico Héctor Castellón que le permita seguirlos ejecutando en los partidos oficiales.

"En los siguientes partidos le voy a pedir al profesor que me permita cobrar los tiros libres porque siempre los practico en los entrenamientos hago 10 por sesiones, eso lo vengo practicando desde que estaba Francisco Pavón y Marcelo Canales, con ellos aprendí a cobrar tiros libres, ellos son especialistas y creo que les he aprendido, ambos son mis maestros", reiteró.

Vida se prepara para recibir este domingo a partir de las 3:00pm a Honduras Progreso en juego correspondiente a la jornada 14 del torneo Clausura.

"Me siento muy orgulloso, por esa calidad de gol, se lo dedico a mi familia que siempre está conmigo en las buenas y malas, espero repetir el domingo contra Honduras Progreso", cerró.