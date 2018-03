Jonathan McDonald sobre Roger Rojas: "Tenemos una dupla letal en Centroamérica"

Jonathan McDonald aparece con una sonrisota en su rostro y su famosa pinta de rasta que es inconfundible.

Entra a la sala de prensa del Alajuela, su club y de los hondureños Roger Rojas, Alex López y Luis Garrido.

Toma asiento, se pone cómodo y sin ninguna prisa comenzamos una amplia plática sobre su carrera, su momento y buen entendimiento con el RoRo en el ataque Manudo.

McDonald, ¿hay algún cierto grado de presión en la Liga por estos tres años en los que no han ganado nada?

Sí, siempre hay presión en la liga, somos un equipo grande y siempre hay que dar títulos, la presión siempre existe, obviamente ahora que tenemos muchos años de no lograr el campeonato hay muchísima más tensión, yo creo que este torneo hemos arrancado bien, somos un equipo bastante fuerte, hay muchos jugadores experimentados y estamos en los primeros lugares.

Cuando en un equipo exigente no se ganan los campeonatos, la presión es bastante. ¿Has sabido manejarla?

Sí, pero a la mayoría no le gusta tener esa presión encima, pero es una presión linda, por lo general yo hablo con los más jóvenes y les digo que aprendan a lidiar con esta situación.

En tres años no han ganado nada. ¿Sigue siendo grande este equipo?

Sí, a lo largo de la historia este es un equipo grande, somos el segundo club más ganador en la historia de Costa Rica, esa grandeza de un equipo no la marca el momento, la marca la historia, no porque hayan pasado tres años sin ganar el equipo se va a volver tradicional.

1 En su palmarés se encuentran 2 títulos de Costa Rica con Alajuelense. Ganando el torneo de Verano 2011 e Invierno 2011.

Te has convertido en un líder del equipo. ¿Todo mundo te escucha y sigue?

Bueno, hay varios tipos de liderazgo.

• Limber Pérez junto a Jonathan McDonald en la sala de prensa del Alajuelense.

¿Cuál es el tuyo?

Yo a veces trato de conversar, pero a veces trato de hacer las cosas para que sucedan. En el fútbol en ocasiones las palabras sobran, sobre todo en momentos cuando no estás ganando cosas y decir que hay que hacer las cosas mejor, eso sobra. Es cuestión de actuar y ser visto como un modelo, eso implica tener responsabilidad, pero al hacer el trabajo bien, la gente ya te comienza a seguir.

¿Eres ese líder positivo para tus compañeros?

Bueno, yo creo que soy la persona menos indicada para decir que soy líder del equipo, hay otros líderes dentro del club, no solo es uno. En el fútbol un líder no es suficiente, siempre hay muchos que tratamos de hacer bien el trabajo, hay veces en las que por cuestiones de fútbol las cosas no marchan como uno quiere, ahí es cuando hay que dar el ejemplo, ahí es cuando uno debe ser autoexigente para exigirle a los demás.

En los últimos torneos te has convertido en un goleador de la liga tica, pero no te ha retribuido para una oportunidad en la selección, no tuviste chance de jugar la eliminatoria. ¿Qué ha pasado?

El tema de la selección es complicado porque el entrenador tiene que decidirse por 23 y hay muchos jugadores de calidad.

Pero no hay muchos que tengan tu productividad goleadora.

Esa pregunta ya es más para el cuerpo técnico de la selección, como siempre he dicho, yo trato de hacer las cosas bien dentro de mi club, tal vez en cuanto a números todo está bien, pero de repente hay entrenadores que ven un poco más allá y en ese momento tal vez no era un jugador que le podía servir.

2 Además, McDonald fue el mejor goleador del torneo de Verano 2015 con 19 goles y el Apertura 2017 con 15 anotaciones.

¿Tenés ese sueño de jugar algún mundial?

Claro, cómo uno va a perder la ilusión de estar en un mundial si es el máximo nivel al que se puede llegar en el fútbol, es el máximo escenario donde todo jugador sueña estar y obviamente que es una ilusión para mí, es algo en lo que se piensa día a día, pero no se puede llegar a la obsesión por ello.

Los técnicos por ratos son muy fregados, muy tercos, siempre buscan la manera de quedarse con los que jugaron la eliminatoria. ¿Estás en desventaja o crees que en los próximos meses puede llegar a haber una metamorfosis futbolística?

Claro que hay un derecho de piso y se puede ver de las dos formas, la justicia para mi es injusticia para otros y viceversa, entonces hay que estar con la conciencia tranquila de que diste todo para seguir haciendo las cosas bien, pero bueno, hay compañeros que tienen sus recorridos en selección y en cierto aspecto hay que respetárselos, pero de eso se trata, de ver quién está mejor en todos los aspectos.

Yo he notado que hay una presión de parte de los medios de comunicación y de la afición para que Jonathan McDonald sea convocado al mundial.

No, eso no es como empieza, sino como termina y sé que debo dar mi 100% en los entrenamientos para también darlo en los partidos que es donde está el examen, donde se ve cómo nos preparamos durante la semana, ahí es donde nos ven y nos critican, así que yo voy a seguir luchando hasta que el árbitro pite el primer partido del mundial que es cuando ya no se puede hacer nada, porque, incluso, estando allá un compañero puede sufrir un accidente, no le deseo el mal a ninguno, yo voy a ser uno de los muchos aficionados aquí en el país, pero si estoy allá voy a entregarme como siempre lo he hecho, al 100% y hasta de más, si hay que dejar alguna parte del cuerpo por defender a la institución habría que dejar más para defender al país, por lo menos yo que soy bastante nacionalista amo a mi país.

Jonathan Mcdonald podría estar en el Mundial de Rusia, aunque las posibilidades no son tan claras por disposiciones técnicas.

Ya para cerrar el tema de la selección, ¿sentís que tenés las características de sobra para ponerte la camisa de Costa Rica y competir con ella?

Bueno, no de sobra, pero sí, siento que tengo la capacidad para pelear un puesto y estar en la selección, obviamente la competencia es dura.

La dupla que has conformado con el hondureño Roger Rojas ha sido muy efectiva. ¿A qué se ha debido eso?

Roger es un jugador que nos había hecho falta en los últimos años, es un futbolista muy versátil, creo que hemos resultado bien porque ya no tienen que referenciar solo un delantero, tienen que haber dos, entonces el que él esté aquí ha sido un desahogo para que ya no solo sea yo el foco de atención.

Él está aquí para aportar, nosotros le abrimos las puertas del camerino, no solo a Roger sino que también a Garrido y a Alex, los recibimos de la mejor manera, nuestro legado futbolístico en los últimos años es que somos una familia, a veces convivimos más entre nosotros que con la misma familia, así que los recibimos como hermanos y yo creo que eso les dio pie para que ellos pudieran hacer cosas importantes, entonces para nosotros son importantes figuras como Roger y los demás hondureños.

¿Roger Rojas es el complemento idóneo que estabas esperando desde hace unos cuantos torneos atrás?

Sí, y no solo yo, creo que el equipo quería un complemento así y los números no mienten, creo que entre los dos llevamos más de 20 goles y es importante.

El mismo entrenador dijo que vamos a tener la mejor dupla de todo Centroamérica y hasta el momento lo estamos cumpliendo, así que eso habla muy bien de lo que él nos ha venido a apoyar, como te digo, él es un desahogo importante porque ya me pueden liberar un poco, ya me estaba sintiendo solo, muchos torneos jugué solo en punta, así que tenerlo a él es un respaldo importante para mí.

• Los fans del Alajuelense quieren mucho al delantero del equipo manudo. Es ídolo entre la hinchada.

¿Sentís celos sobre el hondureño Roger Rojas por cómo le están saliendo las cosas?

No, para nada, aquí lo más importante es la institución y que el equipo salga campeón, aquí nadie está por encima de la institución, no es más que ella, entonces yo no puedo poner mi egoísmo o sentir celos por alguien que está haciendo bien las cosas, yo me puedo ir, me puedo retirar y la institución sigue estando, lo que yo haga ahorita es lo que me va a dar ese reconocimiento por muchos años.

Después de ese inconveniente en el que vos saliste a hablar como líder del equipo, ¿se han abrazado?

Yo hablé con él, pusimos las cosas claras, él se equivocó y aceptó que no era el momento ni el lugar, se disculpó personalmente conmigo, todo quedó claro.

¿Entonces sentís que la dupla McDonald-Rojas es la más temible en Centroamérica?

Los números así lo dicen, tenemos una dupla letal, sabemos que cuando vamos al ataque ya sea él o yo tenemos opciones de anotar, vamos a estar claritos para anotar, esa es la ventaja cuando tenés dos delanteros de buen nivel, que se entienden.

Recientemente el hondureño Roger Rojas le tocó pedir disculpas por declaraciones contra su entrenador y se llevó de encuentro a Mcdonald.

OTROS TEMAS

¿Vendrías a Honduras?

En esto del fútbol uno no puede cerrar las puertas, si me toca ir y puedo, iría y trataría de dar el 100%, uno nunca sabe el destino.

¿Qué club te atrae?

Bueno, el Olimpia es un equipo grande y que está acostumbrado a pelear grandes títulos. Yo siempre he estado acostumbrado a buscar grandes cosas. Me gustaría el olimpia.

SOBRE EL FÚTBOL TICO

es competitivo. es bueno para la liga costarricense porque incrementa el nivel de confianza de los jugadores de equipos pequeños.

RIVALES POR EL TÍTULO

Herediano y Saprissa son los otros dos equipos fuertes, pero pérez zeLedón nos dio una lección el torneo anterior.

EL PERFIL DE JONATHAN MCDONALD

Jonathan McDonald

Nacimiento: San José, Costa Rica

Fecha: 28 de octubre de 1987

Edad: (30 años)

Altura: 1,73 m

Peso: 75 kg (165 lb)

Debut deportivo: Carmelita