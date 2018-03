Robbie Matute, de instalar cable e internet a futbolista profesional

Robbie Edward Matute Pandy de 30 años de edad trabajó en una empresa de cable en la isla de Roatán antes de llegar al fútbol profesional. Todos los días se subía a una escalera o atado a un poste de luz para suministrar de televisión e internet a cientos de isleños.

"Antes de ser futbolista trabajaba en la empresa Cable Color en Roatán, era técnico instalador de televisión e internet, andaba de casa en casa en Roatán fueron tiempos bonitos, instalaba el servicio en edificios y hoteles, pero decidí retirarme después de cuatro años para dedicarme de lleno al fútbol", recordó el carrilero de Real Sociedad de Tocoa.

Matute nació en Santos Guardiola, Roatán el 20 de noviembre de 1987, con el paso del tiempo combinaba entrenamientos en equipos burocráticos y Arsenal de Liga de Ascenso con más de ocho horas de trabajo en la compañía.

En el 2014 decidió sumarse a la pretemporada del cuadro aceitero bajo las órdenes del técnico Héctor Castellón que de inmediato aprobó su contratación por las condiciones que mostraba.

"Vine a hacer la prueba en Real Sociedad durante una pretemporada y me quedé en el Club. El técnico era Héctor Castellón. Estoy agradecido con Real Sociedad porque fue el equipo que me dio a conocer, me dio la oportunidad de convertirme en futbolista profesional", explicó.

Matute debutó en el máximo circuito el 13 de abril de ese mismo año en el triunfo 4-0 ante Victoria en juego disputado en el estadio Ceibeño. El año siguiente sufrió una rotura de tibia y peroné que lo alejó por mucho tiempo de las canchas, pero lo que más lamente fue que los aceiteros no clasificaron a la liguilla en el torneo Apertura anterior cuando estaba a préstamo en Juticalpa.

"Me duele mucho que el equipo no haya clasificado a la liguilla en el torneo Apertura y en el actual está difícil, por la poca cantidad de puntos pero el fútbol es así, hasta los grandes equipos pasan por malas rachas, lo importante es que tenemos voluntad y condiciones para revertir la situación y sumar la mayor cantidad de puntos posibles para ver si nos ajusta para clasificar", reiteró.

Sobre su paso por Juticalpa durante seis meses expresó. "Me sentía raro con la camisa de Juticalpa porque siempre me he puesto la de Real Sociedad, después comprendí que uno como futbolista tiene que acostumbrase a ese tipo de cosas, esta es nuestra carrera y de esto vivimos. En Juticalpa me trataron bien pero mi casa es Real Sociedad".

FRASE

"Ahora me toca pelear el puesto con grandes laterales como Secundino Martínez, Carlos Solórzano"

"El profesor Reinaldo Rueda me convocaba a la Selección pero no pude quedarme porque en ese tiempo estábamos parados en el equipo, no estábamos en pretemporada ni en el torneo"

Datos

Fue convocado a la Selección Nacional en mayo del 2017 por el técnico Jorge Luis Pinto y debutó contra El Salvador en juego amistoso donde empataron 2-2 . También formó parte de la delegación que disputó la Copa de Oro en Estados Unidos.