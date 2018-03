Madre del Choco Lozano: "Cuando lo tenía que marcar Muma me preocupaba"

Doña Eugenia Colón Valerio es la madre de Antony Lozano. Actualmente ella reside en Estados Unidos y desde ahí nos atendió, la progenitora del ariete no esconde su emoción por lo que está pasando su hijo en España donde ya anotó y en el último partido tuvo minutos ante Real Madrid.

El mensaje del Choco Lozano por el gesto de Keylor Navas en el Bernabéu

Ella recuerda que le tocó trabajar duro en el hospital Mario Rivas y por ello no dejaba que Antony estuviera en la calle hasta altas horas de la noche. “Yo trabajaba tres turnos y cuando entraba a las 10 de la noche lo iba a buscar a la canchita y lo quería adentro de la casa a las 8 de la noche, no permitía que se me quedara en la calle, yo trabajaba en el Mario Catarino Rivas”.

Avanza la entrevista y nos confiesa que soñaba con ver a su pequeño haciendo otra cosa en la vida y no como futbolista.

“Yo soñaba otra cosa, quería que ellos (Antony y Luis Ramos) estudiaran porque usted sabe el fútbol es hasta cierta edad. No me tocó de otra que apoyarlos en lo que le gustaba que es el fútbol, como yo era enfermera yo quería que fuera doctor”.

1 El ariete hondureño estudió en el Instituto Don Bosco en San Pedro Sula, estando ahí lo fichó el Olimpia, su madre no quería.

Además, menciona que él no era tan bueno en las clases, solo en física era el mejor. “Las maestras me decían que era inteligente, pero era muy desaplicado, no le gustaba hacer tareas y había que estar encima de él, no era un niño aplicado y había que estar ahí con él para que cumpliera con sus tareas, en educación sacaba cien por ciento”.

La separación para enviarlo al Alcoyano

Hay varios momentos complicados que ambos tuvieron, según manifiesta doña Eugenia, uno de ellos cuando el Olimpia lo mandó a préstamo al Alcoyano.

“La separación cuando el Olimpia lo dio a préstamo con el Alcoyano fue complicado, estaba pequeño él de apenas 17 años, entonces fue bien difícil ese proceso para mí y era bien poco el tiempo que pasé con él”.

Y sobre las críticas, dice que “Dios lo ha dotado de un carácter firme y mentalidad bastante fuerte espiritualmente firme”.

Cuando muchos pensaron que todo fue color de rosa en el Barcelona B, Doña Eugenia hace esta confesión sobre algo que le dijo su hijo estando en la ciudad condal.

Puedo decirle que él tuvo una infancia feliz, se rodeó de gente buena y agradezco a Dios por eso”.

Eugenia Colón Puedo decirle que él tuvo una infancia feliz, se rodeó de gente buena y agradezco a Dios por eso”.

“Ahorita él me expresó algo de cuando estaba en el Barcelona B, él me manifestó algo que ya por último no se estaba sintiendo bien”.

Y agrega: “Casi no me gusta ver los partidos y me pongo tensa, de corazón de madre le diré que yo soy feliz cuando está en la banca porque lo veo sentadito sin que me lo golpeen”.

Termina contando una anécdota relacionada a Víctor Bernárdez y los momentos cuando su hijo lo enfrentaba.

“Por ejemplo cuando él estaba en el Olimpia y enfrentaba al Motagua y lo tenía que marcar Muma eso me preocupaba a mí, ja, ja, ja. Cuando mete goles uno también es feliz y así nos sentimos cuando él marcó”.