Cinco motivos de la "crisis" futbolística del Olimpia que llevó a Restrepo a renunciar

Si bien es cierto, Olimpia está a solo cinco puntos del primer lugar del torneo Clausura de la Liga Nacional. Esta no es una crisis pues están en el tercer lugar de la tabla.

Ahora, lo del equipo blanco pasa por lo futbolístico, donde sin duda si hay una crisis. Los mismos jugadores han reconocido que no están desarrollando su mejor fútbol y la gente también lo sabe.

Son tres partidos al hilo los que llevan los albos sin poder sumar de tres y muchos se preguntan qué está pasando. Es por ello que Carlos Restrepo ha renunciado de la institución y Juan Carlos Espinoza junto a Dani Turcios tomarán el cargo.

Acá resaltamos cinco motivos de dicha "crisis" futbolística en el Olimpia, lo que llevó a Restrepo a ser despedido:

1 nivel de los refuerzos

Los fichajes del Olimpia no han respondido como se esperaba. No hay duda que tiene potencial, pero de momento no han marcado la diferencia en la cancha. Por los momento, la adaptación en tierras hondureñas les ha pesado un poco. En el caso de Rony Martínez, su cuota de gol no tiene contentos a los hinchas y los extranjeros también han sido cuestionados en más de alguna ocasión.