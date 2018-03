Juan Carlos Espinoza no confirma si asume el mando de Olimpia

Juan Carlos Espinoza habló escuetamente con DIEZ tras el entreno del Olimpia y no confirmó si asumirá el mando del equipo junto a Dani Turcios.

"Yo no sé nada. ¿Quién lo confirmó? No no sé nada", dijo cuando caminaba hacia su vehículo.

El entreno lo dirigió Óscar "Cocly" Salgado. Pero a JC se le vio conversando este y con varios jugadores, entre ellos Donis Escober.

"Esta es mi casa. Tengan paciencia. No sé cuándo se hará oficial", agregó.

Hasta el momento el club no ha hecho oficial la renuncia del técnico Carlos Restrepo. El estratega colombiano habría tomado la decisión tras las críticas por el empate 1-1 con el Vida en el Nacional.

Olimpia marcha tercero en la tabla de posiciones con 23 puntos, a cinco del líder Motagua que suma 28 unidades.

