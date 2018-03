Dani Turcios: "Lo que le hace falta al jugador de Olimpia es darse cuenta en la institución que están"

A falta de confirmación, Elvis Danilo Turcios habló de la posibilidad de asistir a Juan Carlos Espinoza en la dirección técnica del Olimpia ante la renuncia de Carlos Restrepo.

Dani explicó detalles de la idea que pretenden imponer de inmediato en el conjunto albo; hacer que vuelva el fútbol vistoso y ofensivo.

"Como jugador me encantaba jugar bien al fútbol, me encantaba la pelotita. Es lo que he tratado de inculcar en las reservas. Pero es distinto al primer equipo, allá era de formación, de darle las bases para que llegaran al equipo mayor y lo logramos con varios. El buen fútbol que Olimpia siempre debe brindar por muchos pasajes con el profesor Restrepo lo hizo. Pero no con la velocidad que uno pretende, que es mi caso. Me encanta el juego de mucha posesión, pero al frente, no del mediocampo regresarla al portero. Me gusta ir para el frente siempre, tocar en el centro y abrir a los costados. Que se vea un equipo dinámico", inició contando en entrevista a Vistazo Deportivo.

Y agregó: "Creo que es lo que le ha estado haciendo falta a Olimpia. Porque han tenido mucha posesión de balón, pero posesión de veteranos, donde nadie se movía. Una base que Restrepo deja habría que complementarla con trabajos un poco más dinámicos".

El jugador debe entender lo que significa la camisa blanca

Una de la cosas que Dani Turcios resaltó es que hablarán con la plantilla para hacerle entender la responsabilidad que tienen en Olimpia.

"Analizo a Olimpia como un equipo que siempre pelea por títulos, en eso no nos debemos perder. Siempre quiere y debe estar en los primeros lugares. Creo que eso es lo que le está haciendo falta al jugador que hay hoy en el club, darse cuenta en la institución que están. Es algo primordial que se debe tocar en el seno del equipo, hablar claro y ponerles las cosas claras, decirles en qué equipo están y la responsabilidad que conlleva estar en Olimpia".

¿Le seguirán dando continuidad a los jóvenes?

Para Turcios, el tema de la juventud debe estar presente en la filosofía del club, pero debe ser acompañada de jugadores experimentados.

"Hay que meter jóvenes, pero arropados con jugadores de experiencia. No soy partidario de meter cuatro o cinco juveniles de un solo. Creo que metiendo uno, como lo venía haciendo Restrepo con Alejandro Reyes, era de afianzarlo rodeado con jugadores de experiencia. Es ganancia ir afianzando un jugador por temporada o por año. Pero hoy vemos tres jugadores como Reyes, Jorge Álvarez y Edwin Rodríguez, que tiene la calidad y capacidad. Pero este domingo los tres fueron titulares y eso pesa un poco", cerró.

