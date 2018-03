'Patón' Mejía: "A Olimpia puede venir Guardiola, pero si no cambiamos de actitud seguirá lo mismo"

German Mejía, volante de contención y uno de los jugadores con más minutos en la era de Carlos Restrepo, dio la cara tras conocerse la renuncia del colombiano al frente de la dirección técnica de los albos.

"Dijeron que él anda en situaciones personales, no vino y el profe Llantén tuvo que dirigir el entreno y gracias a Dios lo hicimos bien para el clásico del domingo", comentó el jugador.

Ante la situación que pasa el cuadro albo y la llegada de otro entrenador, Mejía considera que esto es cuestión de actitud de los futbolistas.

"Aquí puede venir Pep Guardiola, pero si los jugadores no cambiamos de actitud o mentalidad, va seguir lo mismo. La culpa la tenemos nosotros los jugadores,ya que somos los que vamos a la cancha".

Sobre los reclamos de la afición. "Yo estoy claro con el reclamo de la afición, ellos pagan su boleto y tienen todo el derecho de hacerlo, gastan su dinero y de ahí nos pagan a nosotros. Hay que dar todo en la cancha".

Agrega: "Estamos en un momento difícil, pero nosotros somos los que tenemos que levantar este barco, sino lo hacemos nosotros lo hundimos".

Patón reconoce que dejaron escapar puntos con rivales con los cuales no debieron perder. "Es que nos han venido a sacar puntos. Vida nos sacó un empate, el Juticalpa los tres y varios equipos lo mismo y el problema no es el entrenador, somos nosotros".

El volante manda un mensaje claro a sus compañeros. "A veces hay que ser unidos y sacar esto así, ya que si no hay unión esto no sale adelante. ¿Hay desunión?, No, pero hay que estar más unidos, nunca había estado en una situación así. Otras veces éramos campeones, el siguiente no, pero ahora es un año y medio de no ser campeón", finalizó.