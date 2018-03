Carlos Will Mejía, avergonzado: "Así como está la situación es mejor no salir de casa"

Carlos Will Mejía, un de los más experimentados jugadores que aún quedan en el plantel del Olimpia, salió al paso y hablar de lo que está viviendo el equipo con los últimos malos resultados que se han dado.

"Está complicado el panorama, esto es Olimpia, uno que ya tiene tiempos de estar aquí debe saber asimilar y la presión es continua. A nosotros como jugadores mayores nos toca salir a dar la cara y afrontar la situación", dijo el volante.

Y agregó: "La situación no es fácil, complicada y hay que revertirla ya. La bueno es que estamos cerca de los primeros lugares todavía".

Sobre las mejoras que debe tener el equipo. "Hay que mejorar mucho, no hemos estado jugando a nuestro mejor nivel, hay que ser conscientes, autocríticos, ya que hay gente que va a las gradas y paga un boleto y tienen razón de no salir satisfechos. Por ahí se puede ganar o perder, pero hay sus maneras".

Este panorama no es fácil y el propio volante confiesa lo duro que lo están pasando. "Así como está la situación es mejor no salir de la casa, no es por temor, sino por vergüenza con la gente. Uno siente pena por lo que está atravesando el equipo".

Will Mejía entiende la postura de los aficionados. "Tienen toda la razón ellos, estamos en una tercera posición, pero pensar así sería un poco conformista, creo que la afición se ha dado cuenta y espera más del Olimpia".

Sobre la llegada de Juan Carlos Espinoza al mando del equipo. "Hoy entrenamos con el profesor Llantén y Cocli, ya el profe Juan Carlos estuvo ahí al margen. Estamos trabajando y ver que puede suceder".

"Por lo general el profe Juan Carlos es alguien de la casa, le tenemos un gran cariño y es una persona que siempre está ahí", finalizó.